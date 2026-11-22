Chi è Charles Spencer: i sette figli, i tre matrimoni e il libro-verità dedicato a Lady Diana

Dalla vita privata ai tre matrimoni, fino al libro dedicato a Lady Diana. Ecco chi è Charles Spencer, fratello della Principessa del Galles e custode della sua memoria.

Per milioni di persone nel mondo sarà sempre il fratello di Lady Diana. Eppure Charles Spencer ha costruito nel tempo una propria identità come giornalista, autore e storico divulgatore, oltre che come erede di una delle famiglie aristocratiche più importanti del Regno Unito. Negli ultimi mesi il suo nome è tornato al centro dell'attenzione grazie a un libro molto personale dedicato alla sorella scomparsa nel 1997.

Ma se la figura di Diana continua a essere conosciuta in tutto il mondo, meno nota è invece la vita privata di Charles Spencer, segnata da matrimoni, una famiglia numerosa e importanti cambiamenti personali. Chi è oggi Charles Spencer? Quanti figli ha avuto? E perché ha deciso di raccontare Lady Diana in un libro a quasi trent'anni dalla sua morte?

Charles Spencer, i matrimoni e la vita privata del fratello di Lady Diana

Nato il 20 maggio 1964, Charles Spencer è il fratello minore di Lady Diana e l'attuale IX Conte Spencer. Oltre alla carriera giornalistica e letteraria, negli anni è spesso finito sulle pagine della cronaca rosa per la sua vita sentimentale.

Il conte è stato sposato tre volte. Il primo matrimonio è stato quello con Victoria Lockwood, da cui sono nati quattro figli. Dopo la separazione ha sposato Caroline Freud, con la quale ha avuto altri due figli. Successivamente è arrivato il terzo matrimonio con Karen Gordon, madre della sua figlia più giovane.

Nel 2024 è stata resa pubblica la fine dell'ultimo matrimonio, una notizia che ha attirato grande attenzione da parte dei media britannici. Dopo la separazione, il nome di Spencer è stato associato alla storica e archeologa Cat Jarman, con la quale avrebbe intrapreso una nuova relazione.

Nonostante l'interesse mediatico, il fratello di Lady Diana ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza, dividendo il proprio tempo tra la famiglia, gli impegni professionali e la gestione della storica tenuta di Althorp.

I sette figli di Charles Spencer e il legame con la famiglia

Uno degli aspetti più importanti della vita del conte Spencer è senza dubbio la famiglia.

Charles Spencer è padre di sette figli. Dal matrimonio con Victoria Lockwood sono nati Kitty Spencer, le gemelle Eliza Spencer e Katya Spencer, oltre a Louis Spencer, destinato a ereditare il titolo di conte.

Dalla relazione con Caroline Freud sono invece nati Edmund Spencer e Lara Spencer, mentre dal matrimonio con Karen Gordon è nata Charlotte Diana Spencer, il cui secondo nome rappresenta un evidente omaggio alla celebre zia.

Nel corso degli anni Spencer ha più volte sottolineato l'importanza della famiglia e del patrimonio storico degli Spencer, cercando di preservare la memoria delle generazioni passate e della stessa Diana.

Il libro con cui Charles Spencer racconta Lady Diana

Negli ultimi mesi il conte è tornato protagonista grazie al libro"Canto del cigno. Diana, mia sorella", pubblicato in vista del trentesimo anniversario della morte della Principessa del Galles.

Per la prima volta Spencer ha scelto di raccontare pubblicamente il rapporto con Diana in maniera approfondita, ripercorrendo l'infanzia trascorsa insieme nella tenuta di Althorp, gli anni difficili segnati dalla separazione dei genitori e la trasformazione della sorella in un'icona mondiale.

Nel volume trovano spazio anche ricordi personali, episodi familiari e riflessioni sulla tragedia del 31 agosto 1997, quando Diana perse la vita a Parigi. L'obiettivo dichiarato da Spencer è quello di offrire un ritratto più autentico della principessa, andando oltre il personaggio pubblico e mostrando la donna che lui ha conosciuto come sorella.

A quasi tre decenni dalla sua scomparsa, Lady Diana continua a essere una delle figure più amate della storia contemporanea. E oggi, attraverso le parole del fratello Charles Spencer, emerge il racconto di una persona che ha vissuto accanto a lei ben prima che diventasse la "principessa del popolo".