Il Paradiso delle Signore 11 Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 7 all'11 dicembre: furto al Paradiso e nuove tensioni per Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 11 dal 7 all'11 dicembre 2026. Un furto scuote il grande magazzino, mentre Adelaide si trova al centro di nuovi contrasti.

Nuova settimana ricca di colpi di scena per Il Paradiso delle Signore 11. Le puntate in onda dal 7 all'11 dicembre vedranno intrecciarsi vicende sentimentali, rivalità sempre più accese e un misterioso furto destinato a sconvolgere gli equilibri all'interno del celebre grande magazzino milanese.

Tra preparativi per matrimoni, progetti musicali e rapporti familiari sempre più complicati, alcuni personaggi saranno chiamati a prendere decisioni importanti. Al centro della scena ci saranno anche Adelaide, Diana e Umberto, protagonisti di dinamiche che rischiano di cambiare diversi equilibri.

Chi si nasconde dietro il furto al Paradiso? Quali novità attendono i protagonisti? E cosa accadrà nelle puntate della soap in onda dal 7 al 11 dicembre?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: il furto scuote il grande magazzino

La settimana si apre con la tradizionale atmosfera della Prima della Scala. Mentre Diana cerca di sottrarsi al controllo della madre, Mimmo organizza una festa alternativa in Caffetteria in occasione degli Oh Bej! Oh Bej!, attirando numerosi clienti.

L'entusiasmo però dura poco. Qualcuno riesce infatti a introdursi durante la notte negli uffici del Paradiso e nei giorni successivi emerge la notizia del furto degli incassi. L'episodio getta nello sconforto tutto l'ambiente e alimenta sospetti e tensioni.

Le indagini iniziano immediatamente e Matteo arriva persino a sospettare di Carmine. Un mistero che potrebbe riservare sviluppi importanti nelle prossime puntate.

Il Paradiso delle Signore: matrimoni, ritorni e nuovi progetti

Nei prossimi episodi non mancheranno le vicende sentimentali. Gli amici si riuniscono per festeggiare i futuri sposi, ma Giulia fatica a condividere la felicità generale a causa di un imprevisto che la colpisce personalmente. Per lei, tuttavia, arriverà una sorpresa capace di cambiare il corso degli eventi.

Nel frattempo Cristina continua a impegnarsi per favorire il riavvicinamento dei genitori, mentre Serena e Filippo, dopo una giornata dedicata agli acquisti natalizi, decidono di sorprendere le figlie con uno scherzo inatteso.

Spazio anche alla musica con Irene e Johnny, determinati a far ascoltare la loro canzone al produttore Lunadei. Dopo diversi tentativi, i due riusciranno a spedire il brano, sperando di ottenere una risposta positiva.

Adelaide pronta a reagire

La rivalità tra il Paradiso e la GMM continua a intensificarsi con l'esposizione delle nuove collezioni natalizie nelle rispettive vetrine.

Nel frattempo Adelaide farà una confidenza a Diana sul matrimonio dei suoi genitori, scatenando una serie di conseguenze inattese. La madre della ragazza inizierà infatti a meditare una vendetta nei confronti della Contessa.

Le tensioni aumenteranno ulteriormente quando Carla proporrà a Umberto una soluzione per affrontare le sue difficoltà economiche. La proposta provocherà però una profonda frattura con Adelaide.

Nel finale di settimana, la Contessa deciderà di passare all'azione e impartire una lezione a Carla. Una mossa che porterà a una pubblica e pesante umiliazione, destinata a lasciare il segno e ad aprire nuovi scenari nelle puntate successive della soap.