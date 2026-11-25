Il Collegio 10 Il Collegio 10, ecco come conoscere i nuovi allievi prima del debutto

Il Collegio 10 si avvicina al debutto. RaiPlay permette di scoprire in anticipo i futuri studenti grazie a contenuti speciali dedicati alle selezioni e alle loro storie.

L'attesa per Il Collegio 10 è sempre più alta e RaiPlay ha deciso di accompagnare il pubblico verso la nuova stagione con contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti della prossima edizione. Prima ancora dell'inizio delle lezioni, gli spettatori potranno infatti scoprire i ragazzi che aspirano a entrare nel programma e conoscere più da vicino coloro che riusciranno a conquistare un posto nella nuova classe.

Tra test di cultura generale, domande scolastiche, curiosità e racconti personali, il percorso offrirà un primo assaggio dell'esperienza che attende i futuri collegiali, alle prese con un viaggio nel tempo che questa volta li porterà nel 2006.

Chi sono i candidati della nuova stagione? Quali prove hanno dovuto affrontare? E come sarà possibile conoscere i protagonisti prima dell'esordio ufficiale del programma?

I test e le selezioni dei futuri studenti

I contenuti speciali disponibili su RaiPlay permetteranno agli spettatori di assistere alle fasi di selezione che hanno coinvolto decine di aspiranti collegiali.

I ragazzi sono stati messi alla prova con domande di matematica, fisica, letteratura, geografia e cultura generale, spaziando tra politica, sport, musica, arte e televisione. Le selezioni hanno mostrato personalità molto diverse tra loro: studenti preparati e curiosi, ragazzi timidi e introversi, ma anche candidati più impulsivi, ironici e imprevedibili.

Un'occasione per osservare da vicino il carattere dei futuri protagonisti e scoprire come hanno affrontato una delle fasi più importanti del percorso verso l'ingresso nel programma.

Le storie personali dei ragazzi che entreranno nel Collegio

Oltre alle prove di selezione, il pubblico potrà conoscere meglio i giovani che prenderanno parte alla nuova edizione.

Attraverso racconti, immagini e testimonianze verranno presentate le loro passioni, le abitudini quotidiane, le aspettative e i sogni che li accompagnano verso questa esperienza. Ogni studente arriverà nel programma con un bagaglio personale differente, fatto di interessi, fragilità e obiettivi.

Questi contenuti offriranno un ritratto più completo dei protagonisti, permettendo agli spettatori di iniziare a familiarizzare con i ragazzi prima del loro ingresso ufficiale nel Collegio.

Il Collegio 10 cambia sede e torna nel 2006

La decima edizione del programma porterà gli studenti all'interno dell'IC Milano Spiga, nuova sede scelta per questa stagione.

Come da tradizione, i ragazzi dovranno adattarsi a un contesto completamente diverso da quello attuale, senza molte delle comodità a cui sono abituati. Regole più rigide, disciplina scolastica, studio e convivenza saranno gli elementi centrali di un'esperienza che riporterà tutti indietro di vent'anni.

L'obiettivo sarà ancora una volta quello di affrontare il percorso scolastico fino al diploma, mettendo alla prova carattere, capacità di adattamento e spirito di gruppo dei nuovi allievi che si preparano a vivere una delle edizioni più attese del programma.