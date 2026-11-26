Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 4 Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 4, quando esce la nuova stagione? Cast, trama e anticipazioni

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 4 è stato confermato da Prime Video. Ecco cosa sappiamo su uscita, cast, trama e anticipazioni dei nuovi episodi.

Il viaggio nella Terra di Mezzo non è ancora finito. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 4 è stato ufficialmente confermato da Amazon MGM Studios, che ha annunciato l'avvio della pre-produzione della nuova stagione della serie fantasy ispirata all'universo creato da J.R.R. Tolkien.

Dopo gli eventi che hanno caratterizzato il finale della terza stagione, il racconto si prepara a entrare in una fase cruciale della Seconda Era. Al centro della storia ci saranno ancora l'ascesa di Sauron, il destino di Númenor e le conseguenze della creazione dell'Unico Anello. I fan attendono ora di scoprire quando arriveranno i nuovi episodi e quali sviluppi coinvolgeranno i protagonisti della saga.

Quando uscirà Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 4? Quale sarà la trama della nuova stagione? E quali personaggi torneranno nel cast?

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 4, quando esce la nuova stagione

Amazon ha confermato ufficialmente la realizzazione della quarta stagione, ma non ha ancora annunciato una data di uscita.

La produzione è attualmente in fase di pre-produzione presso gli Shepperton Studios, nel Regno Unito, mentre le riprese dovrebbero iniziare nella primavera del 2027. Per questo motivo sarà necessario attendere ancora diversi mesi prima di conoscere il periodo esatto del debutto su Prime Video.

L'annuncio del rinnovo dimostra comunque la volontà della piattaforma di proseguire il progetto a lungo termine, continuando a raccontare gli eventi più importanti della Seconda Era della Terra di Mezzo.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 4, trama e anticipazioni

La nuova stagione ripartirà dalle conseguenze della forgiatura dell'Unico Anello e dai piani di Sauron per consolidare il proprio potere.

Nel finale del terzo capitolo il Signore Oscuro riesce a creare l'Anello sul Monte Fato, ma invece di affrontare direttamente i suoi nemici sceglie una strada inattesa. Circondato dagli eserciti di Númenor e degli Elfi, decide infatti di arrendersi a Pharazôn.

Una mossa che potrebbe nascondere un piano molto più ambizioso. Le anticipazioni fanno pensare che la quarta stagione approfondirà il rapporto tra Sauron e Númenor, raccontando come il Signore Oscuro possa influenzare e corrompere il potente regno degli Uomini dall'interno.

Resta inoltre aperto il mistero sull'Unico Anello. Prima della resa, infatti, Sauron lo ha nascosto e la serie non ha ancora rivelato dove si trovi realmente.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 4, cast e personaggi attesi

Non esistono ancora conferme ufficiali sul cast della quarta stagione, ma diversi protagonisti dovrebbero tornare nei rispettivi ruoli.

Tra i possibili ritorni figurano Charlie Vickers nei panni di Sauron, Morfydd Clark come Galadriel, Robert Aramayo nel ruolo di Elrond, Benjamin Walker come Gil-galad, Daniel Weyman nei panni di Gandalf e Trystan Gravelle in quelli di Pharazôn.

Potrebbe avere un ruolo importante anche Jamie Campbell Bower, interprete di Celeborn, insieme ad altri personaggi legati alle vicende di Númenor e degli Elfi.

Al momento Prime Video non ha annunciato eventuali nuovi ingressi nel cast, ma la quarta stagione potrebbe introdurre figure fondamentali nella lotta per il controllo della Terra di Mezzo e nel progressivo avanzare dell'influenza di Sauron.

Con il rinnovo ufficiale, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 4 si prepara dunque a raccontare uno dei capitoli più importanti della storia della Seconda Era, portando sullo schermo eventi destinati a cambiare per sempre il destino della Terra di Mezzo.