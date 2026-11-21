Megan Ria, chi sono i genitori, il fratello e la sorella Megan Ria, chi sono i genitori della ballerina: la separazione, i sacrifici della madre e il fratello Brian

Chi sono i genitori di Megan Ria? Dalla mamma cubana Linda al padre Ivan Ria, passando per il fratello Brian e la sorella Chanel. Ecco la storia della famiglia della ballerina.

Negli ultimi anni Megan Ria si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie al talento nella danza e alle sue esperienze televisive. Dietro il successo della ballerina, però, si nasconde una storia familiare complessa, segnata dalla separazione dei genitori, dai sacrifici affrontati dalla madre e da un'infanzia che l'ha costretta a maturare molto in fretta.

La stessa Megan ha raccontato più volte alcuni aspetti delicati della sua crescita, spiegando come le difficoltà vissute in famiglia abbiano contribuito a renderla più forte e determinata. Chi sono i genitori di Megan Ria? Quale rapporto ha con il padre e la madre? E chi sono il fratello Brian e la sorella Chanel?

Chi è Linda, la madre di Megan Ria

La madre della ballerina si chiama Linda ed è originaria dell'Avana, a Cuba. Si è trasferita in Italia quando aveva appena sedici anni, costruendo qui la propria vita e la propria famiglia.

Dopo la separazione dal marito, avvenuta quando Megan aveva circa cinque anni, Linda ha cresciuto i figli affrontando anche importanti difficoltà economiche. La ballerina ha raccontato che la madre ha lavorato come donna delle pulizie per riuscire a mantenere la famiglia e garantire un futuro ai propri figli.

Nonostante i momenti complicati, Linda ha sempre incoraggiato Megan a inseguire il suo sogno nella danza. Il loro rapporto è molto profondo e la ballerina ha più volte riconosciuto i sacrifici compiuti dalla madre per permetterle di continuare a studiare e formarsi.

Chi è Ivan Ria e perché la separazione ha segnato Megan

Il padre della ballerina è Ivan Ria, originario di Collepasso, comune della provincia di Lecce, nel cuore del Salento.

Della sua vita privata si conosce poco, ma Megan ha raccontato che la separazione dei genitori ha rappresentato uno dei momenti più difficili della sua infanzia. Crescendo, si è trovata spesso a fare i conti con situazioni familiari complesse che l'hanno portata ad assumersi responsabilità molto grandi per la sua età.

Nel corso degli anni, però, il rapporto con il padre è migliorato. La ballerina ha spiegato di essere impegnata in un percorso di comprensione e perdono nei confronti di entrambi i genitori, sottolineando come oggi il legame familiare sia più sereno rispetto al passato.

Il fratello Brian e la sorella Chanel

Nella vita di Megan hanno un ruolo importante anche i suoi fratelli.

La ballerina ha un fratello minore, Brian, nato dall'unione tra Linda e Ivan. Durante l'infanzia, soprattutto dopo la separazione dei genitori, Megan si è spesso presa cura di lui, aiutando in casa e assumendosi compiti che normalmente spettano agli adulti.

Successivamente la famiglia si è allargata con l'arrivo di Chanel, sorella nata da una relazione successiva della madre. Anche con lei Megan mantiene un rapporto molto stretto.

Ripensando agli anni più difficili della sua infanzia, la ballerina ha raccontato di aver trovato nella danza un rifugio e una motivazione per andare avanti. Proprio queste esperienze l'hanno spinta a coltivare un sogno preciso: costruire un giorno una famiglia serena e diventare una madre capace di offrire ai propri figli quella stabilità che lei stessa ha cercato a lungo durante la crescita.