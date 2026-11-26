Le Iene Le Iene, ospiti e anticipazioni del 26 novembre: da Monica Busetto al caso Gianni De Gennaro

Le Iene tornano il 26 novembre su Italia 1 con Veronica Gentili. Tra gli ospiti Gaia, Robert Aramayo, Monica Busetto e Leonardo Bove. Ecco le anticipazioni della puntata.

Nuovo appuntamento con Le Iene, in onda giovedì 26 novembre in prima serata su Italia 1. Alla conduzione ci saranno Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba, pronti ad accompagnare il pubblico tra inchieste, testimonianze e storie di grande attualità.

La puntata affronterà alcuni casi che hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica negli ultimi mesi, tra vicende giudiziarie, cronaca e approfondimenti investigativi. In studio arriveranno inoltre ospiti provenienti dal mondo della musica, del cinema e della cronaca.

Quali servizi andranno in onda? Chi saranno gli ospiti della serata? E quali temi saranno al centro delle nuove inchieste de Le Iene?

Le Iene, ospiti e anticipazioni: Monica Busetto racconta il ritorno alla libertà

Tra i momenti più attesi della puntata ci sarà il servizio dedicato a Monica Busetto, la donna che ha trascorso tredici anni in carcere per un delitto che non avrebbe commesso.

L'inchiesta firmata da Max Andreetta e Nicola Remisceg seguirà il momento in cui la donna lascia il carcere per tornare alla vita quotidiana. Le telecamere documenteranno il viaggio verso Venezia, gli incontri con le persone care e le prime emozioni di una ritrovata libertà.

In studio sarà presente la stessa Monica Busetto, che ripercorrerà una vicenda giudiziaria che ha visto anche il contributo investigativo della trasmissione.

Le Iene, ospiti e anticipazioni: il caso Pamela Genini

Spazio anche all'inchiesta di Gaston Zama dedicata alla vicenda di Pamela Genini, la giovane uccisa nell'ottobre 2025 dall'ex compagno.

L'attenzione sarà concentrata sugli sviluppi dell'indagine relativa alla presunta profanazione della tomba della vittima. Al centro della ricostruzione ci sarà Francesco Dolci, ex fidanzato della ragazza e attualmente coinvolto negli accertamenti della Procura di Bergamo.

L'inviato ha trascorso diversi giorni al suo fianco per raccogliere la sua versione dei fatti e approfondire gli elementi che stanno alimentando il dibattito attorno alla vicenda.

Il servizio su Gianni De Gennaro

Nel corso della serata Giulio Golia proporrà un approfondimento dedicato a Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia scomparso il 21 novembre nella sua abitazione in Maremma.

Il servizio ripercorrerà il rapporto tra De Gennaro e Salvatore Contorno, ex collaboratore di giustizia conosciuto come "Totuccio", figura finita al centro degli approfondimenti investigativi legati ai presunti depistaggi sulla strage di via D'Amelio.

Tra gli ospiti annunciati della puntata figurano la cantante Gaia, l'attore britannico Robert Aramayo, Monica Busetto e Leonardo Bove, uno dei sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana.