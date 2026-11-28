Barış Aytaç Barış Aytaç, chi è l'amato Caner di Forbidden Fruit: età, carriera e il legame speciale con la mamma Nevin

Tutto su Barış Aytaç, l'attore che interpreta Caner in Forbidden Fruit. Età, carriera, studi, passioni e il rapporto speciale con la madre Nevin.

Tra i personaggi più amati di Forbidden Fruit (Yasak Elma) c'è senza dubbio Caner, il fratello di Ender che, grazie al suo carattere ironico e alla sua fedeltà verso la famiglia, ha conquistato il pubblico della soap turca. A interpretarlo è Barış Aytaç, attore che negli anni è diventato uno dei volti più conosciuti della serie e che continua a riscuotere grande affetto anche tra gli spettatori italiani.

Dietro il successo del personaggio si nasconde una lunga preparazione artistica fatta di studio, passione per la recitazione e amore per la musica. Nonostante la popolarità raggiunta grazie alla televisione, Barış Aytaç ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla propria vita privata.

Chi è Barış Aytaç? Come è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? E quale ruolo ha avuto la madre Nevin nella sua vita?

Barış Aytaç: età, studi e primi passi nella recitazione

Barış Aytaç è nato ad Ankara e compirà 41 anni l'8 dicembre. Fin da giovane ha coltivato un forte interesse per il mondo artistico, scegliendo di approfondire la recitazione attraverso un percorso di studi al Conservatorio Statale di Istanbul.

Accanto alla formazione come attore, ha sviluppato anche una grande passione per la musica, imparando a suonare la chitarra e il basso. Un interesse che continua ad accompagnarlo anche oggi e che emerge spesso attraverso i contenuti condivisi sui social.

L'esordio nel mondo delle serie televisive risale al 2011, anno che ha segnato l'inizio di una carriera destinata a crescere progressivamente nel panorama televisivo turco.

Barış Aytaç e il successo con Forbidden Fruit

La svolta professionale arriva nel 2018 quando entra nel cast di Forbidden Fruit, una delle soap turche di maggiore successo degli ultimi anni.

Nella serie interpreta Caner, fratello e fidato alleato di Ender, personaggio interpretato da Şevval Sam. Grazie alla simpatia e all'ironia del suo ruolo, Barış Aytaç è riuscito a conquistare un vasto pubblico, diventando uno dei volti più apprezzati della produzione.

Nel corso degli anni ha instaurato ottimi rapporti con numerosi colleghi del cast, tra cui Şevval Sam e Serkan Rutkay Ayıköz, interprete di Emir. Sui suoi profili social non mancano infatti immagini e ricordi legati alle riprese della soap, che documentano il forte legame creatosi durante l'esperienza sul set.

Il rapporto con la mamma Nevin e le passioni fuori dal set

Se della sua vita sentimentale si conosce poco, emerge invece l'importanza degli affetti familiari nella vita dell'attore.

Una figura particolarmente importante per Barış Aytaç è la madre Nevin, alla quale è molto legato. Tra i ricordi più cari custoditi dall'attore c'è anche un viaggio a Milano vissuto proprio insieme a lei durante l'infanzia.

Attraverso i social, inoltre, Barış mostra spesso le sue passioni lontano dai riflettori. Oltre alla musica, ama lo sport e i gatti, elementi che trovano frequentemente spazio nelle fotografie condivise con i suoi follower.

Un mix di talento, discrezione e autenticità che ha contribuito a rendere Barış Aytaç uno dei volti più apprezzati di Forbidden Fruit, serie che continua a conquistare nuovi spettatori anche fuori dalla Turchia.