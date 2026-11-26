Dritto e Rovescio Dritto e Rovescio, ospiti e anticipazioni del 26 novembre: dalla manovra economica al caso Garlasco

Dritto e Rovescio torna il 26 novembre su Retequattro con Paolo Del Debbio. Al centro della puntata la manovra economica, il caro casa, la violenza sulle donne e il caso Garlasco.

Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk show di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda giovedì 26 novembre in prima serata su Retequattro. La trasmissione tornerà ad affrontare alcuni dei temi più discussi dell'attualità politica e sociale, tra economia, sicurezza, cronaca e diritti.

Nel corso della serata si parlerà della manovra economica e delle misure previste per sostenere famiglie e imprese, senza tralasciare il dibattito sulle proposte avanzate dalle opposizioni. Spazio inoltre al problema del caro casa, alla condizione femminile all'indomani della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e agli ultimi sviluppi sul caso Garlasco.

Quali saranno i temi del confronto politico? Cosa emergerà dall'approfondimento sul caro casa? E quali novità saranno affrontate sul delitto di Garlasco?

Dritto e Rovescio: focus sulla manovra economica

Uno dei temi principali della puntata sarà la manovra economica e il confronto sulle risorse destinate al sostegno degli italiani.

Nel dibattito troveranno spazio anche alcune delle proposte avanzate dalle forze di opposizione, tra cui il tema della patrimoniale e il possibile ritorno di strumenti simili al reddito di cittadinanza. Un confronto che coinvolgerà esponenti di maggioranza e opposizione chiamati a discutere delle scelte economiche che interesseranno cittadini e imprese nei prossimi mesi.

Dritto e Rovescio, ospiti e anticipazioni: il tema del caro casa e della violenza sulle donne

La trasmissione dedicherà inoltre un approfondimento al caro casa, una delle questioni che stanno mettendo in difficoltà un numero crescente di famiglie italiane.

L'analisi riguarderà sia il mercato delle compravendite sia quello degli affitti, con particolare attenzione ai costi sempre più elevati e alle difficoltà incontrate da chi cerca una soluzione abitativa.

Successivamente il programma tornerà sul tema della violenza contro le donne, affrontando situazioni di sottomissione e discriminazione che in alcuni contesti continuano a coinvolgere numerose donne, anche all'interno di realtà familiari particolarmente complesse.

Gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco

Nel corso della serata si parlerà anche del caso Garlasco, vicenda che continua a suscitare attenzione mediatica e interesse dell'opinione pubblica.

Il programma proporrà un aggiornamento sugli ultimi sviluppi e sulle novità legate all'inchiesta, analizzando gli elementi che continuano ad alimentare il dibattito attorno a uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni.

Tra gli ospiti annunciati figurano Galeazzo Bignami, Paola De Micheli, Matteo Perego, Luca Boccoli e Luca Toccalini. L'elenco degli ospiti è in aggiornamento e potrebbe essere arricchito con ulteriori presenze prima della messa in onda della puntata.