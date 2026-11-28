La Porta Magica, anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre: da Valerio Scanu a Ilaria Galassi

Nuova settimana per La Porta Magica su Rai 2. Tra gli ospiti Valerio Scanu, Giulia Ottonello e Ilaria Galassi. Spazio anche a storie di coraggio, famiglie numerose e nuovi inizi.

Torna una nuova settimana di La Porta Magica, il programma del pomeriggio di Rai 2 condotto da Andrea Delogu, pronto ad accompagnare il pubblico con storie di vita, emozioni e desideri da realizzare. Dal 30 novembre al 4 dicembre, il format proporrà come sempre racconti personali, sfide inaspettate e testimonianze capaci di coinvolgere e far riflettere.

Tra gli ospiti annunciati figurano volti molto amati dal pubblico come Valerio Scanu, Giulia Ottonello e Ilaria Galassi, ma non mancheranno anche storie di persone comuni che hanno deciso di mettersi in gioco per cambiare la propria vita e inseguire i propri sogni.

Chi saranno gli ospiti della nuova settimana di La Porta Magica? Quali storie racconteranno i protagonisti? E quali emozioni riserveranno le prossime puntate del programma di Andrea Delogu?

Valerio Scanu apre la settimana di La Porta Magica tra musica e danza

La settimana si aprirà con la presenza di Valerio Scanu, che accetterà una sfida insolita lontano dal mondo della musica. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2010, si cimenterà infatti nelle danze latinoamericane affiancato dal maestro Simone Di Pasquale, mostrando al pubblico un lato inedito della propria personalità.

Nel corso della puntata sarà raccontata anche la storia di Irene, una giovane donna che ha affrontato importanti difficoltà legate alla salute senza rinunciare alla sua più grande passione, la musica. Il suo desiderio sarà quello di trovare una persona con cui condividere un progetto artistico e dare vita a un duo canoro.

La famiglia con nove figli e il racconto di Giulia Ottonello a La Porta Magica

Nella puntata di mercoledì riflettori puntati su Francesca e Alessio, una coppia che ha costruito una famiglia numerosa composta da nove figli. Attraverso la loro testimonianza, il pubblico scoprirà la quotidianità, le sfide e le gioie di una realtà familiare fuori dal comune che condivide spesso la propria esperienza anche sui social.

Ospite della trasmissione sarà inoltre Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici, che racconterà il percorso professionale costruito negli anni tra musica, spettacolo e teatro musicale.

Da Teresa a Ilaria Galassi: storie di coraggio e rinascita

Tra le storie più intense della settimana ci sarà quella di Teresa, che racconterà il lungo percorso affrontato dopo la diffusione senza consenso di alcune sue immagini private quando era ancora adolescente. Una testimonianza che punta a sensibilizzare il pubblico su un problema sempre più attuale e a lanciare un messaggio di speranza a chi ha vissuto situazioni simili.

Spazio anche a Cristina Benfenati, che dopo la pensione è riuscita a trasformare la passione per la recitazione in una nuova professione, dimostrando che non esiste un'età per inseguire i propri sogni.

La settimana si concluderà con il tradizionale momento dedicato al gender reveal e con l'intervista a Ilaria Galassi, storico volto di Non è la Rai, che ripercorrerà alcuni dei momenti più significativi della sua vita e della sua carriera, raccontando il percorso che le ha permesso di ripartire dopo le difficoltà affrontate negli ultimi anni.