Tutto per la mia famiglia, anticipazioni Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 30 novembre al 5 dicembre: Omer e Doruk salvano le ragazze

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia 2 dal 30 novembre al 5 dicembre. Omer, Doruk e Berk intervengono per liberare Asiye, Susen, Harika e Aybike.

Nuovi colpi di scena nelle puntate di Tutto per la mia famiglia 2 in onda dal 30 novembre al 5 dicembre su Canale 5. Le vicende della soap turca continueranno a ruotare attorno ai problemi giudiziari di Asiye, Susen, Harika e Aybike, finite nei guai dopo l'accusa di tentato omicidio ai danni di Emir.

Mentre Omer, Doruk, Berk e Ogulcan metteranno in atto un piano per aiutare le ragazze a uscire da una situazione sempre più complicata, non mancheranno tensioni familiari e nuovi scontri destinati a dividere i protagonisti. Intanto Ayla si mostrerà decisa a colpire ancora le giovani studentesse, mentre Akif continuerà a portare avanti i suoi progetti senza rivelare tutta la verità.

Come riusciranno i ragazzi a salvare Asiye e le altre? Cosa farà Ayla contro le studentesse? E quali nuove tensioni sconvolgeranno le famiglie protagoniste della soap?

Tutto per la mia famiglia 2 anticipazioni: Omer, Doruk e Berk salvano le ragazze

Dopo l'arresto di Asiye, Susen, Harika e Aybike per il presunto tentato omicidio di Emir, Omer, Doruk, Berk e Ogulcan si mobiliteranno per trovare una soluzione.

Doruk riuscirà a tenere occupata Ozge, mentre Ogulcan recupererà le chiavi dell'abitazione di Emir consentendo al gruppo di entrare in casa alla ricerca di elementi utili. Durante la loro missione scopriranno che Emir è molto legato al cane Boni e penseranno di sfruttare questa debolezza per convincerlo a ritirare la denuncia.

Alla fine sarà però il padre di Emir a intervenire. L'uomo comprenderà quanto sta accadendo e convincerà il figlio a fare un passo indietro, permettendo così la liberazione delle quattro ragazze.

Tutto per la mia famiglia 2 anticipazioni: Sengul contro Gonul e il piano segreto di Akif

La liberazione delle ragazze non metterà fine ai problemi. Sengul si sentirà profondamente tradita quando scoprirà che Gonul ha aiutato economicamente i ragazzi pagando un loro debito. La tensione tra le due donne crescerà rapidamente fino a sfociare in un duro confronto.

Nel frattempo Akif continuerà a portare avanti un progetto personale senza informare completamente Suzan dei possibili rischi. Parallelamente aiuterà Ayla e Nebahat ad avviare un'attività nel settore dei cosmetici.

Anche Nebahat deciderà di sostenere Sengul offrendole un impiego nella nuova azienda, ma il clima resterà teso e l'incontro con Gonul riaccenderà immediatamente i contrasti.

Ayla vuole espellere Asiye e le sue amiche

Non mancheranno problemi nemmeno a scuola. Dopo il loro ritorno tra i banchi, Asiye, Susen, Harika e Aybike verranno accolte con entusiasmo da molti compagni, ma dovranno fare i conti con l'ostilità di Ayla.

La donna si mostrerà infatti determinata a ottenere la loro espulsione. A complicare ulteriormente la situazione saranno le provocazioni di Emir, che continuerà a prendere di mira le ragazze.

A quel punto le studentesse decideranno di raccontare pubblicamente tutta la verità. Il loro gesto convincerà compagni e amici a schierarsi dalla loro parte, tanto da organizzare una petizione per consentire alle quattro ragazze di rimanere nella scuola e proseguire regolarmente gli studi.