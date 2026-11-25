Sanremo Giovani 2026 Sanremo Giovani 2026, chi sono i sei artisti ancora in corsa per Sanremo 2027

Sanremo Giovani 2026 ha scelto i suoi protagonisti. Ecco chi sono i sei artisti che si giocheranno un posto tra i Big del Festival di Sanremo 2027 nella finale di Sarà Sanremo.

La corsa verso il Festival di Sanremo 2027 entra nella sua fase decisiva. Dopo settimane di selezioni e audizioni dal vivo, Sanremo Giovani 2026 ha individuato i sei artisti che avranno la possibilità di giocarsi l'accesso alla categoria dei Campioni nella finalissima di Sarà Sanremo.

I giovani talenti provengono dai due percorsi che ogni anno alimentano il vivaio della musica italiana, ovvero Sanremo Giovani e Area Sanremo. Per loro il prossimo appuntamento rappresenta un'occasione unica: convincere la commissione e il pubblico per conquistare l'unico posto disponibile tra i Big della prossima edizione del Festival.

Chi sono gli artisti arrivati all'ultima fase della selezione? Quali esperienze hanno già alle spalle? E quando sarà scelto il vincitore di Sanremo Giovani 2026?

Sanremo Giovani 2026: chi sono i sei finalisti

La rosa finale è composta da sei artisti provenienti da realtà molto diverse tra loro.

Dal percorso di Sanremo Giovani arrivano Petit, Florinda e Santamarea. Da Area Sanremo sono invece emersi Primogenito, Nausica e l'Inganno e Lens.

I sei concorrenti sono riusciti a superare una selezione molto competitiva che ha coinvolto numerosi giovani talenti provenienti da tutta Italia. Ognuno di loro porta sul palco uno stile musicale differente, elemento che rende la sfida particolarmente aperta e imprevedibile.

L'obiettivo è uno solo: conquistare il pass che permetterà di esibirsi tra i Campioni del Festival di Sanremo 2027.

Da Petit a Lens: il percorso degli artisti in gara a Sanremo Giovani

Tra i nomi più conosciuti figura Petit, giovane cantautore romano che il pubblico televisivo ha già avuto modo di apprezzare grazie alla partecipazione ad Amici. Per lui si tratta di un ritorno, dopo il tentativo della scorsa stagione.

Florinda, cantautrice napoletana, si è invece fatta notare nel panorama emergente grazie a importanti esperienze legate alla valorizzazione di nuovi talenti musicali.

I Santamarea, band composta da quattro musicisti siciliani, possono vantare riconoscimenti significativi nel mondo della musica d'autore e rappresentano una delle realtà più interessanti tra i gruppi emergenti.

Dall'altra parte troviamo Primogenito, cantautore romano classe 2004, Nausica e l'Inganno, progetto musicale nato a Catania, e Lens, unico finalista arrivato alla fase conclusiva senza il supporto di una casa discografica.

Percorsi differenti che si incontrano in una finale dove a fare la differenza saranno personalità artistica, identità musicale e capacità di emozionare.

Sarà Sanremo: l'11 dicembre si decide il vincitore

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 11 dicembre, quando Rai 1 trasmetterà in prima serata la finale di Sarà Sanremo dal Teatro del Casinò della città ligure.

Durante la serata i sei finalisti si esibiranno per conquistare l'unico posto disponibile nella categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027. Si tratta di un pass particolarmente ambito, perché consentirà al vincitore di confrontarsi direttamente con i grandi nomi della musica italiana.

L'11 dicembre sarà inoltre una data importante per tutti gli appassionati della manifestazione, dal momento che verranno annunciati anche i 23 Big scelti per partecipare alla prossima edizione del Festival.

Per i sei giovani artisti ancora in gara si tratta quindi dell'ultimo passo prima di un possibile debutto sul palco più prestigioso della musica italiana.