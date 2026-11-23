Beautiful, anticipazioni 30 novembre-5 dicembre Beautiful, anticipazioni dal 30 novembre al 5 dicembre: Donna scopre il bacio tra Ridge e Taylor

Le anticipazioni di Beautiful dal 30 novembre al 5 dicembre. Steffy prepara la sua vendetta contro Hope e Carter, mentre Donna assiste al bacio tra Ridge e Taylor.

Nuovi colpi di scena nelle puntate di Beautiful in onda dal 30 novembre al 5 dicembre su Canale 5. Al centro delle trame ci sarà la guerra ormai aperta all'interno della Forrester Creations, dove la frattura tra la famiglia Forrester e la nuova gestione guidata da Hope e Carter diventerà sempre più profonda.

Mentre Steffy prometterà di riprendersi l'azienda di famiglia e preparerà una contromossa contro i due rivali, Ridge e Taylor vivranno momenti di grande complicità destinati a cambiare gli equilibri sentimentali della soap. A osservare una scena che potrebbe sconvolgere tutti sarà Donna, protagonista di una scoperta del tutto inaspettata.

Cosa succederà tra Ridge e Taylor? Quale piano ha in mente Steffy contro Hope e Carter? E perché Donna deciderà di contattare immediatamente Brooke?

Beautiful anticipazioni: Steffy prepara il piano contro Hope e Carter

Alla Forrester Creations le tensioni continueranno a crescere. Ridge, Eric, Taylor e Steffy non riusciranno a perdonare Carter per quello che considerano un vero tradimento nei confronti della famiglia.

Secondo i Forrester, Hope avrebbe avuto un ruolo determinante nelle decisioni prese da Carter e per questo motivo sarà considerata una delle principali responsabili della situazione attuale.

Determinata a riprendersi ciò che considera un'eredità familiare, Steffy annuncerà di avere un piano preciso per riportare la Forrester sotto il controllo della sua famiglia. Nel frattempo Hope e Carter saranno concentrati sul lancio della nuova linea di profumi e sulla collaborazione con la celebre profumiera francese Daphne Rose.

Anche Brooke apprezzerà il nuovo progetto, ma il suo arrivo negli uffici dell'azienda sarà accompagnato da una clamorosa confessione: racconterà infatti di aver schiaffeggiato Ridge e spintonato Taylor.

Beautiful anticipazioni: Ridge propone a Taylor di tornare a vivere insieme

Lontani dalle tensioni aziendali, Ridge e Taylor vivranno momenti molto intensi.

A casa di Eric, i due festeggeranno insieme e proveranno a concentrarsi esclusivamente sul loro rapporto. Taylor confiderà di essere tornata a Los Angeles convinta di dover rinunciare per sempre all'uomo che ama, salvo poi ritrovare la speranza grazie ai recenti sviluppi della loro storia.

Le parole della donna emozioneranno profondamente Ridge, che le proporrà di tornare nella storica casa sulla spiaggia e di ricominciare una vita insieme.

Successivamente Ridge accompagnerà Taylor in camera da letto e le ribadirà di aver sempre ammirato la sua sincerità e la sua integrità, confermando ancora una volta la forza del legame che li unisce.

Donna sorprende Ridge e Taylor mentre si baciano

Il colpo di scena più importante della settimana arriverà però grazie a Donna.

Rientrata a casa senza essere vista, la donna assisterà di nascosto a una scena destinata a cambiare tutto. Donna vedrà infatti Ridge e Taylor ballare insieme e lasciarsi andare a un appassionato bacio.

La scoperta la lascerà senza parole. Consapevole delle possibili conseguenze per Brooke, deciderà immediatamente di prendere il telefono e avvisare la sorella.

La telefonata potrebbe quindi aprire un nuovo fronte nella già complicata situazione sentimentale che coinvolge Ridge, Taylor e Brooke, preparando il terreno a nuove tensioni nelle prossime puntate di Beautiful.