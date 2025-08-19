Isole Tremiti
Aida Yespica alle Isole Tremiti
C’è la modella venezuelana Aida Yespica alla Riserva Marina Isole Tremiti. Tra le tante attività tappa a San Nicola e con chi decide di fare un selfie? Con il mitico “Ciccio” Scisciola… nostro top model dall’accento “nordico”. Poi pranzo al Ristorante La Fenice Tremiti per continuare la mini vacanza alle Isole Tremiti.
Nata fotomodella, Aida Yespica vanta una lunga attività con le sue presenze nei reality e come show girl. Ora in Puglia, terra alla quale sembra sia legata da una love story con un noto imprenditore foggiano che l’accompagna anche alle Tremiti. Poi notte in barca… con alcuni amici.
Riserva Marina Isole Tremiti