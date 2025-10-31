Tremiti bistrattate (di nuovo) dalla Regione Puglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Termiti bistrattate (di nuovo) dalla Regione Puglia

È online da alcuni giorni We Are in Puglia, la nuova app ufficiale della Regione Puglia dedicata al turismo. Uno strumento che dovrebbe valorizzare al meglio le bellezze del nostro territorio, ma che – come purtroppo accade spesso – inciampa in una serie di inesattezze e sviste riguardanti le Isole Tremiti.



Nella sezione dedicata all’arcipelago, infatti, non mancano errori e confusioni: foto sbagliate, informazioni incomplete e, addirittura, un rimando all’Infopoint turistico di Peschici facendo anche confusione sugli indirizzi (vedi foto 2), dimenticando che la stessa Regione ha finanziato l’attivazione di un Infopoint proprio sulle nostre isole.



Bastava poco – magari un confronto con chi vive e lavora sul territorio – per evitare l’ennesima imprecisione e scegliere con maggiore cura le immagini e i contenuti delle news legate alle Tremiti.



Ma qui, sulle isole, siamo ormai abituati alle dimenticanze della Regione Puglia. E ogni volta resta la sensazione che, nonostante i proclami sulla promozione del turismo, le Tremiti continuino a essere considerate un dettaglio secondario.

