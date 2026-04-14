Anche nel 2026 torna il collegamento Manfredonia-Isole Tremiti

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Collegamento Manfredonia–Isole Tremiti, Piemontese: “La Regione Puglia investe 500 mila euro per l’estate 2026”. Starace: “Manfredonia è lo scalo che aggancia l’arcipelago con i flussi che arrivano da tutta la regione”

La Regione Puglia rafforza i collegamenti marittimi tra la costa garganica e l’arcipelago delle Isole Tremiti. Con un nuovo provvedimento, è stata destinata una dotazione finanziaria di 500 mila euro per l’attivazione, anche per il 2026, di un servizio stagionale di collegamento marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti, con l’obiettivo di potenziare la mobilità estiva e sostenere i flussi turistici verso uno dei luoghi più attrattivi della regione.

L’intervento si inserisce nel solco delle previsioni del Piano Regionale dei Trasporti che prevede – tra le azioni strategiche – lo sviluppo del cosiddetto “metrò del mare”, una rete di collegamenti veloci tra i principali porti pugliesi, pensata per connettere le località costiere a forte vocazione turistica.

“Per una regione come la Puglia che è la terza in Italia per estensione costiera, dopo le grandi isole di Sardegna e Sicilia, il mare è una strada da percorrere”, dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, sottolineando che “con questo investimento rendiamo più vicine le Tremiti e rafforziamo un’idea moderna di mobilità: sostenibile, integrata e capace di generare sviluppo”.

Il servizio, già sperimentato con successo dal 2022 al 2025 durante la stagione estiva, sarà riproposto con caratteristiche di collegamento diretto, veloce e con una frequenza minima di tre coppie di corse settimanali, considerando quindi l’andata e il ritorno: un’integrazione con i servizi ordinari di collegamento, come quelli con gli elicotteri, già attivi durante tutto l’anno.

“Abbiamo visto crescere anno dopo anno l’interesse e l’utilizzo di questo collegamento: segno che abbiamo intercettato bisogni reali di cittadini e turisti, creando valore”, ha aggiunto Piemontese.

“Le Tremiti sono patrimonio turistico inestimabile per la Puglia e abbiamo il dovere di tenerle dentro la nostra rete di mobilità e soprattutto dentro il racconto turistico regionale, stagione dopo stagione”, ha osservato l’assessora al Turismo e Promozione, Graziamaria Starace, evidenziando che “Manfredonia è il gateway del nord Puglia, prima di accedere al Gargano; lo scalo che aggancia l’arcipelago con i flussi che arrivano da tutta la regione. Quattro anni consecutivi di servizio dicono che la domanda c’è, che gli operatori ci credono, che la direzione è giusta. Per il 2026 si consolida”.

Per ragioni tecniche e operative, legate alla disponibilità degli attracchi e alla non sovrapposizione con servizi già esistenti, il collegamento non prevede fermate intermedie lungo la costa, pur restando coerente con la strategia regionale di messa in rete dei porti.

L’affidamento del servizio manterrà per il 2026 il carattere sperimentale e sarà curato dalla Provincia di Foggia, nell’ambito di una procedura a evidenza pubblica, in linea con la normativa vigente.