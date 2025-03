[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incendio alle Tremiti, arrivano le autobotti dei Vigili del Fuoco

Appena sbarcati al porto di San Domino due autobotti un mezzo antincendio dei vigili del fuoco di Termoli intervenuti per circoscrivere il rogo e bonificare l’area di Punta Secca dove questa mattina è scoppiato un incendio che ha poi provocato l’esplosione di alcune bombole di gas immagazzinate nel locale distributore di carburanti. Rogo subito circoscritto e domato.

L’intervento dei vigili del fuoco si è reso anche necessario per individuare le cause dell’incendio. Sul indagano i carabinieri della locale stazione per conto della Procura della repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Riserva Marina Isole Tremiti