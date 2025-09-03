[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prolungato fino all’11 settembre il servizio di cabotaggio tra Manfredonia e le Isole Tremiti

La Gargano Metro Marine informa che il servizio di cabotaggio tra Manfredonia e le Isole Tremiti, affidato dalla Provincia di Foggia e finanziato con fondi regionali, sarà attivo quotidianamente fino a giovedì 11 settembre 2025 compreso.

Il collegamento seguirà i seguenti orari:

Partenza da Manfredonia: ore 07:30

ore 07:30 Partenza dalle Isole Tremiti: ore 15:30

Il prolungamento del servizio è stato disposto per garantire continuità ai collegamenti marittimi estivi e per favorire la mobilità di cittadini e turisti nel Gargano e verso l’arcipelago delle Diomedee.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti vendita autorizzati o consultare i canali ufficiali della compagnia.