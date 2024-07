La tratta Manfredonia Tremiti a Gargano Metro Marine

Gargano Metro Marine si è aggiudicata, per ora in via provvisoria, la gara per i contributi pubblici offerti dalla Regione Puglia a sostegno dell’attivazione di un collegamento via mare estivo tra Manfredonia e le isole Tremiti.

Lo scrive il sito shippingitaly.it

Stando alla documentazione resa disponibile dall’operatore sulla tratta sarà impiegato l’Elia Jet, mezzo realizzato nel 1987 dal cantiere navale Boschetti con capacità di 184 passeggeri, in grado di raggiungere una velocità di 19,9 nodi, già utilizzato sulla linea in precedenza.