Nuova interruzione della condotta idrica dell’Isola di San Nicola nell’abitato delle Isole Tremiti
A causa di una rottura improvvisa sulla condotta idrica a servizio dell’isola di S. Nicola nell’abitato di Isole Tremiti, i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento riparazione del guasto. si prevede il regolare ripristino del servizio entro la serata del 02/10, salvo Complicazioni.
Attualmente la distribuzione risulta interrotta e sarà garantito il servizio sostitutivo, mediante sacchetti, a partire dalla mattinata del 02/10, compatibilmente con le condizioni meteo.
I disagi saranno avvertiti negli stabili ubicati sull’isola di San Nicola, soprattutto quelli sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.