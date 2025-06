[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Solo Gargano Metro Marine in corsa per la sovvenzione alla linea Manfredonia – Tremiti

Salvo sorprese non ci saranno novità, nell’estate 2025, sulla linea marittima stagionale Manfredonia – Tremiti a sostegno pubblico.

La gara indetta il mese scorso dalla Provincia di Foggia per aggiudicare la consueta sovvenzione ha infatti anche quest’anno un solo concorrente, ovvero l’Ati Gargano Metro Marine che già si era aggiudicata il servizio nel 2024.

In palio, come già scritto, ci sono contributi – su fondi della Regione Puglia – pari a fino 445mila euro oltre Iva, di cui 368mila non soggetti a ribasso. L’associazione temporanea di imprese – tra le compagnie Ct Peschici e Galli – risulta avere superato la fase di verifica della documentazione amministrativa ed è quindi stata ammessa alle seguenti.

Lo scrive ShippingItaly