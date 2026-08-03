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Emergenza idrica alle Isole Tremiti: rubinetti di nuovo a secco



Ci risiamo. Torna l’emergenza idrica a San Nicola in piena stagione estiva. Dalle 17 di oggi pomeriggio rubinetti senz’acqua con residenti e operatori turistici messi di nuovo, alle corde. Ancora non ci sono comunicati ufficiali dell’Aqp ma, a quanto pare, ha nuovamente ceduto la condotta che da Cala Matano (San Domino) porta l’acqua all’Isola Madre. Lo stesso tratto forse che doveva essere messo in sicurezza alcune settimane fa con intervento rinviato dopo le proteste della comunità locale.



Un problema di non poco conto nel corso di un avvio di stagione estiva non concisa con presenze da record. E ci si torna a mordere le mani per i ritardi nella mancata riattivazione delle cisterne su San Nicola, un progetto auspicato, ipotizzato e mai concretizzato. E intanto l’acqua manca. Così San Nicola resta nuovamente a secco.



Non è la prima emergenza in piena stagione turistica. Il 12 agosto dello scorso anno, si presentò la stessa situazione con tanti disagi per ospiti, operatori e chi abita a San Nicola.

Riserva Marina Isole Tremiti