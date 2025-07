Successo per il Posidonia Festiva delle Isole Tremiti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

POSIDONIA FESTIVAL, 18 ATTIVITA’ E 15 OSPITI PER L’EDIZIONE 2025 DELL’EVENTO CHE RICEVE INVITI DAI CENTRI TURISTICI DEL GARGANO. PARTE IL PROGETTO “BIT 2026”: LE TREMITI ALL’IMPORTANTE FIERA DEL TURISMO INTERNAZIONALE CON LABORATORIO DEL MARE –

MARLIN TREMITI, RISERVA MARINA ISOLE TREMITI E CDP SERVICE

Va in archivio con un’altra ondata di risultati brillanti la 4^ edizione del POSIDONIA FESTIVAL delle Isole Tremiti. Un totale di 18 attività che si sono sviluppate durante le 5 giornate del Festival, tutte gratuite, e 6 serate con grandi ospiti di cui una a Rodi Garganico per la presentazione ufficiale dell’evento. Un grande lavoro, impegno e sforzo economico del Marlin Tremiti e del Laboratorio del Ma.Re. premiato comunque dalla grande partecipazione di turisti e amanti dell’arcipelago diomedeo che non hanno voluto far mancare il loro apporto.

Registrate anche criticità come il mancato sostegno – morale – dell’amministrazione comunale sempre assente a quello che, al momento alle Tremiti è l’evento più atteso di tutela ambientale e promozione turistica delle Isole: nessun amministratore ha ritenuto opportuno venire a salutare e accogliere, non gli organizzatori, ma i turisti. Comportamenti che arrivano nell’edizione in cui non sono mancati gli interessamenti dei centri turistici del Gargano pronti a dare spazio e sostegno alla prossima edizione del POSIDONIA FESTIVAL. Contatti che saranno allacciati al termine della stagione turistica.

Di questa edizione parlano comunque i numeri. Ben 15 gli ospiti dell’ultima edizione del POSIDONIA FESTIVAL che si sono alternati nei vari appuntamenti, tra conduttori televisivi, come Donatella Bianchi, Luca Sardella, Luca Mercalli, Roberto Rinaldi, grande esploratore del modo sottomarino, ma anche scienziati e docenti di varie Università nazionali, ricercatori del CNR-Irbim di Lesina, responsabili di enti e società come ISPRA, Arpa Puglia e Innovation Sea, responsabili di associazioni nazionali come Marevivo e Lega Navale Italiana, autori di libri e artisti impeccabilmente coordinati da Gaetano Simone e Vivien Williams. Una edizione di cui noi, con la testata giornalistica Riserva Marina Isole Tremiti e l’agenzia di comunicazione e marketing CDP Service, andiamo fieri.

Così come siamo orgogliosi dei nostri 25 anni di attività alle Isole Tremiti. Per aver costruito, nel tempo, rapporti di collaborazione, fiducia e professionalità con i grandi personaggi che ci hanno accompagnato in queste giornate. Un ringraziamento, inoltre, agli enti e ai partner che credono nel nostro impegno e lavoro, e tra questi, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Guardiamo già al futuro. Prende corpo il progetto BIT 2026: insieme alla testata giornalistica Riserva Marina Isole Tremiti e all’agenzia di comunicazione e marketing CDP Service abbiamo opzionato uno stand alla prossima edizione della BORSA INTERNAZIONALE DEL





TURISMO. In quella sede, con il sostegno di alcuni operatori turistici, presenteremo il prodotto turistico delle ISOLE TREMITI, rompendo un silenzio ormai cronico e avvilente. L’arcipelago necessita di interventi mirati e professionali per invertire la rotta di una crisi sempre più evidente agli occhi di tutti e non degli addetti ai lavori. Insomma, noi ci siamo per le Tremiti: la sfida continua. Per il bene del Territorio.