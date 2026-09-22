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Foggia, le scuole e le Tremiti: è iniziata una grande avventura

Si è svolta la prima giornata di “Il mare è la loro casa”: progetto nazionale che parte dalla Capitanata

All’Istituto scolastico Dante Alighieri l’esperto della LAV Giacomo Bottinelli e la naturalista Luciana Stella

FOGGIA – La LAV nazionale ha scelto Foggia, con il supporto di MIRA Aps, per trasmettere a bambine e bambini l’amore e il rispetto delle creature marine. Lunedì 21 settembre, l’Istituto scolastico comprensivo “Dante Alighieri” ha ospitato la prima di una lunga serie di iniziative del progetto “Il mare è casa loro”. Complessivamente, fino al 1° ottobre, saranno 450 gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado a partecipare al progetto che, oltre alla “Dante Alighieri”, coinvolge anche studentesse e studenti degli Istituti San Ciro-De Amicis-Pio XII e “Foscolo-Gabelli”. Stamattina, l’esperto della LAV Giacomo Bottinelli ha condotto il primo incontro con gli alunni, coadiuvato dalla naturalista foggiana Luciana Stella di MIRA Aps.

La formazione degli alunni si trasformerà anche in una mostra di disegni che sarà esposta nelle scuole per lasciare traccia visibile del progetto. Tutti gli eventi saranno seguiti da un videomaker di LAV che produrrà un breve documentario delle attività svolte, in modo da lasciare testimonianza del lavoro dei ragazzi e degli insegnanti.

LA GIORNATA ALLE TREMITI. Giovedì 1° ottobre, a conclusione degli incontri, tre classi visiteranno le Isole Tremiti dove, attraverso gli appositi materiali creati per la campagna, si trasformeranno in portatori del messaggio di rispetto per gli animali in una giornata di attivismo vero e proprio. Le alunne e gli alunni dei tre istituti scolastici coinvolti si ritroveranno sulla spiaggia di Cala delle Arene, alle ore 11, accolti da Annalisa Lisci, sindaca delle Isole Tremiti, da Raffaele Di Mauro, Commissario straordinario dell’ente Parco Nazionale del Gargano, e da Leonardo Portogallo, Ufficio locale marittimo delle Isole Tremiti, con una rappresentanza della locale Stazione dei Carabinieri e della Pro Loco.