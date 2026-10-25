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Isole Tremiti: la giurisdizione della Capitaneria di Porto resta a Termoli

Non è previsto alcun trasferimento delle competenze sulla giurisdizione delle Isole Tremiti dalla Capitaneria porto di Termoli a quella di Manfredonia. Lo ha ribadito il sindaco della città molisana Nico Balice nel corso dell’ultima riunione del consiglio comunale. Tesi pare suffragata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “che ritiene coerente l’attuale giurisdizione”. Tra l’altro, la maggioranza ha in pratica respinto (20 voti contrari e 5 favorevoli) la mozione con cui il consigliere comunale Oscar Scuri (Pd) chiedeva di attivarsi a Roma per tutelare il ruolo del porto termolese.

In pratica botta e risposta con quanto sostenuto dalla senatrice foggiana Annamaria Fallucchi di recente protagonista di una incursione a Roma con la sindaca Annalisa Lisci e la consigliera Rosanna Fedeli (nella foto) per avanzare richieste in tal senso presso il Comando generale della Guardia costiera in cui si era parlato anche di ripristinare i collegamenti quotidiani tra Gargano e arcipelago diomedeo. Contestualmente aveva anche presentato un’interrogazione al Ministero per chiedere il ritorno delle competenze a Manfredonia.

A distanza di poco più di un mese la reazione di Termoli che, di certo, non ha alcuna intenzione di perdere la gestione dei servizi della Capitaneria che, con l’eventuale passaggio dio consegne a Manfredonia, avrebbe privato di servizi – e unità operative – la locale sede della Capitaneria di porto. Il sindaco ha letto in aula alcuni passaggi della risposta del Ministero all’interrogazione della Fallucchi: la Capitaneria di Termoli – ha sostenuto Balice – risulta “pienamente coerente con l’organizzazione dei servizi effettivamente svolti dall’autorità marittima competente”.

Fonte: Riserva Marina Isole Tremiti