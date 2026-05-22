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Nessuna offerta per la linea estiva di servizio pubblico Manfredonia – Tremiti

Nessun operatore – quindi nemmeno l’uscente Gargano Metro Marine – si è fatto avanti nella gara della Provincia di Foggia per il collegamento marittimo estivo di servizio pubblico tra Manfredonia e le isole Tremiti, finanziato con risorse della Regione Puglia.

Lo scrive ShippingItaly.

Per il ‘metrò del mare’ pugliese, la procedura offriva un importo massimo di 445.280 euro (di cui 368.000 euro soggetti a ribasso) per lo svolgimento di una linea diretta (ovvero senza fermate intermedie), con la richiesta di effettuare il servizio dal 1 luglio al 31 agosto, includendo almeno 34 tratte di andata e ritorno, per almeno tre coppie di corse a settimana, e impiegando navi con capacità di trasporto di almeno 180 passeggeri e in grado di coprire la tratta in non più di tre ore.







