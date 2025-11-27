A rischio i pini delle Tremiti: c’è un nemico misterioso che li minaccia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A rischio i pini delle Tremiti: c’è un nemico misterioso che li minaccian



C’è un nemico silente che minaccia i pini di Aleppo delle Isole Tremiti. Potrebbe trattarsi di un fungo, di un insetto o di altre emergenze fitosanitarie, per il momento è tutto ancora vago. A lanciare l’allarme è il sindaco Annalisa Lisci che, in un comunicato, ha reso noto di aver auspicato un “intervento urgente per gli alberi che mostrano segni di deperimento”. Da qui la richiesta agli organismi competenti di un sopralluogo immediato per accertare la effettiva causa.



Chiesta anche la collaborazione dei tremitesi invitati a segnalare le aree maggiormente colpite, “possibilmente corredando le segnalazioni con foto e geo localizzazione precisa all’interno del territorio”. Il materiale va inviato ai consiglieri comunali Salvatore Greco e Antonio Ferreri.

Riserva Marina Isole Tremiti