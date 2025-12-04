Impianto campo boe alle Tremiti, lavori prorogati al 31 gennaio
Impianto campo boe alle Tremiti, lavori prorogati al 31 gennaio
Prorogati al 31 gennaio 2026 i lavori per la posa dei campi boe destinati all’ormeggio nell’Area Marina Protetta delle Isole. E’ quanto prevede un’ordinanza della Capitaneria di porto di Termoli che ha accolto la richiesta di proroga presentata dalla società esecutrice, la Prisma srl. Mentre ancora poco si sa della richiesta i in contro invocata dal sindaco Annalisa Lisci ai ministeri di competenza e alL’Ente Parco Nazionale del Gargano.
A far scattare il rinvio l’istanza della Prisma srl protocollata il 25 novembre scorso. L’attività, avviata a settembre 2025 nell’ambito delle competenze dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e del Comune delle Isole Tremiti, rientra nei progetti di gestione e tutela dell’area protetta.