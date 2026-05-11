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Il futuro delle Isole Tremiti: Fallucchi incontra l’Ammiraglio De Carolis

Nota stampa della Sen. Anna Maria Fallucchi

“La mia attività istituzionale sul tema delle Isole Tremiti e del rapporto con la costa pugliese prosegue con determinazione e attenzione costante. Questa mattina ho incontrato l’Ammiraglio De Carolis del Comando regionale della Guardia Costiera perché ritengo che il compito di chi rappresenta un territorio non possa esaurirsi nella presentazione di una interrogazione parlamentare o nella semplice segnalazione di una criticità.

Le questioni che riguardano le comunità vanno seguite nel tempo, con senso delle istituzioni, presenza concreta e confronto continuo con tutti gli enti competenti. È questo il modo in cui intendo portare avanti il mio impegno per la Puglia e per il Gargano.

Le Isole Tremiti rappresentano un patrimonio straordinario sotto il profilo ambientale, turistico e identitario e meritano attenzione rispetto ai temi della sicurezza marittima, dei collegamenti e dei servizi. Per questo continuerò nei prossimi giorni il confronto anche con altri vertici istituzionali coinvolti, nella convinzione che solo attraverso una collaborazione seria e responsabile si possano costruire percorsi utili per il territorio.

Ho sempre creduto che la politica debba avere la capacità di accompagnare i dossier anche dopo l’attenzione iniziale, seguendoli con responsabilità, continuità e spirito istituzionale”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi.