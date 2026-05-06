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Confermata la Bandiera Blu per le Isole Tremiti

Redazione6 Maggio 2026
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Confermata la Bandiera Blu per le Isole Tremiti

La “Bandiera Blu” continua a sventolare sulla spiaggia di CALA DELLE ARENE per il QUARTO anno consecutivo, si erge sulla spiaggia di CALA DELLE ARENE.

Anche per il 2026 il nostro mare taglia l’ambito traguardo e si assesta nella speciale classifica della BANDIERA BLU.


La notizia, anche se non ancora ufficializzata, è trapelata nelle scorse ore, a breve la consegna.

Redazione6 Maggio 2026