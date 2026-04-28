Isole Tremiti: “Il trasferimento della competenza dalla Capitaneria di porto di Manfredonia a quella di Termoli ha prodotto difficoltà operative”

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Isole Tremiti, la Sen. Fallucchi presenta interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Roma, 28 aprile 2026 –

La Senatrice Anna Maria Fallucchi ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere una revisione dell’attuale assetto amministrativo relativo alla giurisdizione marittima delle Isole Tremiti.

L’iniziativa nasce dalle criticità emerse negli anni a seguito del trasferimento, disposto nel 2005, della competenza dalla Capitaneria di porto di Manfredonia a quella di Termoli. Secondo il senatore, tale configurazione ha prodotto difficoltà operative e rallentamenti amministrativi, dovuti anche alla frammentazione delle catene gerarchiche tra le autorità marittime competenti.

“In particolare – sottolinea Fallucchi – la gestione dell’area marina protetta e il coordinamento con le istituzioni pugliesi risultano oggi meno efficienti, con ricadute concrete sull’efficacia dell’azione amministrativa e sulla valorizzazione del territorio”.

L’interrogazione evidenzia inoltre come la distanza geografica tra le Tremiti e la costa garganica sia significativamente inferiore rispetto a quella con Termoli, indicando nell’approdo di Capojale un possibile nodo strategico per rafforzare i collegamenti e l’integrazione territoriale.

Tra le richieste avanzate al Governo:

• una valutazione tecnica per il possibile ritorno delle Isole Tremiti sotto la giurisdizione della Capitaneria di porto di Manfredonia;

• un piano di potenziamento delle strutture marittime pugliesi, per garantire maggiore sicurezza e capacità operativa;

• iniziative volte a migliorare l’efficienza amministrativa e il coordinamento istituzionale;

• interventi infrastrutturali per la riqualificazione dell’approdo di Capojale e l’attivazione di nuovi collegamenti marittimi passeggeri.

“Si tratta di una scelta di buon senso – conclude Fallucchi – che risponde a criteri di coerenza geografica, efficienza amministrativa e valorizzazione di un’area strategica per il turismo e l’economia del territorio”.