Isole Tremiti, la Posidonia oceanica è in fioritura. Un evento che da moltissimi anni non si verificava nell’Area Marina Protetta

La scoperta fatta dal team del Laboratorio del Mare

Oggi durante una immersione per un corso di monitoraggio, la splendida scoperta che ci ha riempiti di gioia gratificando anche il lavoro svolto in questi anni. Adelmo Sorci e Michele Tancredi del Laboratorio del Ma.Re. hanno individuato alcuni esemplari di Posidonia oceanica in fioritura..Un fenomeno a dir poco eccezionale che, da oggi, sarà monitorato dal nostro gruppo di ricercatori (nelle foto alcune piante piaggiate).

La Posidonia oceanica è una specie endemica del Mar Mediterraneo. Questa fanerogama di grandi dimensioni e a crescita lenta si sviluppa su rocce e fondali sabbiosi in acque pulite, dalla superficie a oltre 40 metri di profondità. Le praterie di Posidonia oceanica riducono la velocità della corrente proteggendo la spiaggia dall’erosione e le praterie producono anche grandi quantità di ossigeno attraverso la fotosintesi, contribuendo all’assorbimento delle emissioni di CO 2 grazie alla sua elevata capacità di fissazione del carbonio.

La fioritura della Posidonia oceanica è un evento molto raro e nello stesso tempo significativo nel ciclo biologico di questa pianta marina. La Posidonia oceanica è una fanerogama, il che significa che è una pianta che produce fiori e semi. La fioritura avviene in genere in primavera o in autunno, a seconda delle condizioni ambientali e/o della salute della pianta stessa. Durante il periodo di fioritura, i fiori di P. oceanica sono generalmente poco appariscenti e si trovano all’interno di spighe. La fecondazione porta alla produzione di frutti, galleggianti e a rischio dispersione, contribuendo così alla riproduzione della pianta.

È importante notare che la fioritura è un indicatore della salute dell’ecosistema marino dell’AMP Isole Tremiti. Tuttavia, fattori come l’inquinamento, la perdita di habitat e il cambiamento climatico possono influenzare negativamente questo processo, compromettendo la capacità della Posidonia oceanica di riprodursi. Per la sua importanza, le praterie di questa pianta costituiscono un habitat protetto dalla Direttiva europea (Habitat prioritario nella Direttiva ‘Habitat’ 92/43/CEE). “Purtroppo – commenta Adelmo Sorci -, negli ultimi decenni le praterie di P. oceanica nell’AMP delle Isole Tremiti, stanno subendo una regressione, soprattutto a causa dell’ancoraggio selvaggio, e degli effetti del cambiamento climatico. L’osservazione della fioritura di oggi, proprio sui fondali dell’arcipelago è da considerarsi un evento di grande speranza per il futuro del nostro mare”.

Foto di Adelmo Sorci