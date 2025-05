[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torna per l’estate 2025 la linea marittima Manfredonia – Tremiti

Con l’approssimarsi dell’estate, la provincia di Foggia ha dato il via a una nuova gara per assegnare i contributi pubblici a favore della linea marittima stagionale tra Manfredonia e le isole Tremiti, l’anno scorso andati a Gargano Metro Marine.

Lo scrive ShippingItaly.

Anche in questa nuova edizione il servizio supportato – con fondi della Regione Puglia – dovrà consistere in un collegamento diretto, ovvero senza fermate intermedie, sulla linea, che dovrà restare attivo per due mesi (dall’1 luglio al 31 agosto), effettuando complessivamente almeno 40 corse in andata e ritorno, con un minimo di tre a settimana (e un massimo in 12 tratte a luglio e di 23 ad agosto).