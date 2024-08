Isole Tremiti: il Parco vieta i fuochi pirotecnici alla Festa Patronale



Conto alla rovescia per la festa patronale delle Isole Tremiti dedicata alla Vergine dell’Assunta o Madonna del Mare. Giovedì prossimo, giorno di Ferragosto, dal molo di San Domino partiranno le imbarcazioni con a bordo i fedeli che vanno a raggiungere la loro patrona sull’Isola di San Nicola. Il simulacro della Madonna, custodito nell’Abbazia dell’Isola Madre, viene portato in processione per le vie dell’abitato (ore 18.15) e poi, giunto sul molo (ore 18.30), trasferito su un’imbarcazione con a bordo il sindaco, autorità civili e militari a cui fanno seguito altri natanti in corteo. Poi la celebrazione della messa in mare (ore 19) e la tradizionale corona di fiori buttata nelle acque dell’arcipelago. Alle ore 20, il rientro a San Domino, la processione e l’esposizione in piazza del Simulacro della Vergine. IL 16 agosto, ore 18.30. processione da San Domino per ìl rientro della statua alla Chiesa abbaziale di San Nicola.



La sera del 15 agosto è normalmente prevista l’accensione di fuochi pirotecnici sull’Isola del Cretaccio, quest’anno vietata su disposizione del Parco Nazionale del Gargano. Ad annunciarlo una nota pubblicata sulla pagina ufficiale della sindaca Annalisa Lisci.

