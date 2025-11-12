[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quando c’era la squadra di calcio alle Isole Tremiti

C’era una volta la squadra di calcio… alle Isole Tremiti. Si allenava e giocava a San Nicola, nel campo ubicato prima dell’area cimiteriale ora dismesso e ridotto a una piana incolta. La componevano tutti giovani isolani e disputava campionati dilettanti in Molise e Puglia. Era un bel periodo, subito dopo il Dopoguerra, quando le isole erano abitate tutto l’anno e non ancora subivano quel processo di riduzione di servizi che ha poi portato allo spopolamento.

Ecco una foto di quegli anni d’oro: impossibile dimenticarli…

