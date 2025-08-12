[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giornata nera per l’Acquedotto Pugliese: emergenza idrica anche alle Tremiti

Emergenza idrica sull’isola di San Nicola, alle Tremiti, a causa di una falla alla condotta sottomarina che trasferisce l’acqua potabile dall’impianto di Cala Matano all’Isola Madre. Il danno, localizzato a una ventina di metri dalla costa, ha costretto alla chiusura dei rubinetti nelle abitazioni e strutture ricettive di San Nicola. Immediata la richiesta dell’amministrazione comunale all’Acquedotto pugliese per lenire i disagi: nella mattinata di domani arriverà un’autobotte per la distruzione dell’acqua. Sempre domani inizieranno i lavori di riparazione che, ci si augura, possano terminare il più presto possibile per scongiurare ripercussioni nel momento clou della stagione turistica.



I disagi per i residenti e gli operatori turistici sono già evidenti: molte attività sono state costrette a limitare o sospendere i servizi. A far paura è l’avvicinarsi del weekend di Ferragosto, che potrebbe rallentare le operazioni di ripristino. L’amministrazione comunale ha immediatamente richiesto anche l’intervento dei tecnici di Acquedotto Pugliese, già al lavoro per individuare e riparare il tratto danneggiato dopo le immersioni di rito poco per individuare il punto esatto della rottura. Incidente che si era verificato anche il2 settembre scorso (nella foto)



Fa specie che la falla si sia aperta lungo la condotta, quasi certamente provocata dall’urto con un’ancora di natanti che in quella zona transitano tranquillamente nonostante i divieti. Divieti che in pochi osservano.

Riserva Marina Isole Tremiti