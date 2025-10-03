Tremiti, condizioni meteo avverse per il ripristino della condotta idrica
Tremiti (FG) – Isola di San Nicola, condizioni meteo avverse per ripristino condotta
Bari, 3 ottobre 2025 – A causa delle severe e avverse condizioni meteo marine non è stato possibile concludere il delicato intervento di riparazione del guasto sulla condotta sottomarina a servizio di S. Nicola nelle Isole Tremiti. I lavori riprenderanno il prima possibile in base all’andamento meteorologico.
È attivo il servizio sostitutivo, in coordinamento con la Prefettura di Foggia ed il Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia: pur condizionato dalle avverse condizioni climatiche è stata avviata la fornitura integrativa di acqua mediante taniche.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di evitare gli usi non prioritari dell’acqua e di razionalizzare i consumi, che costituiscono una variabile fondamentale