Da domani l’Adriatic Princess Five porta ancora più viaggiatori alle Isole Tremiti da Manfredonia!
Manfredonia, 14 agosto 2025 – Gargano Metro Marine è lieta di annunciare che, a partire da domani, il collegamento di cabotaggio Manfredonia – Isole Tremiti sarà potenziato con l’Adriatic Princess Five, una motonave moderna, confortevole e capace di ospitare oltre 400 passeggeri.
Gli orari restano invariati, ma i posti disponibili aumentano: un’opportunità unica per godere di una traversata piacevole e veloce verso l’arcipelago delle Diomedee.
Acquista subito il tuo biglietto A/R a soli €23 e vivi l’emozione di viaggiare a bordo della nuova ammiraglia del servizio!
Info e prenotazioni:
📞 348 6560455 – 0884962732
📧 info@garganometromarine.it
🌐 www.garganometromarine.it