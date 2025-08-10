Manfredonia – Tremiti: il collegamento è attivo ogni giorno fino a settembre
Manfredonia – Tremiti: il collegamento è attivo ogni giorno fino a settembre
Manfredonia, 5 agosto 2025 – È attivo anche per l’estate 2025 il
collegamento marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti, uno storico
servizio che da sempre unisce la città sipontina all’arcipelago delle
Diomedee, contribuendo a rafforzare il legame tra costa e isole nel
cuore del Mare Adriatico.
Il collegamento, giunto al quarto anno consecutivo, è stato affidato
dalla Provincia di Foggia al raggruppamento temporaneo di imprese
“Gargano Metro Marine”, con il sostegno dei fondi regionali messi a
disposizione dalla Regione Puglia per il trasporto pubblico locale.
Il servizio, partito lo scorso 18 luglio, ha già ricevuto un ottimo
riscontro da parte di cittadini e turisti e sarà operativo tutti i
giorni fino al mese di settembre.
Partenze quotidiane:
Ore 7:30 dal porto di Manfredonia
Rientro alle ore 16:30 dalle Isole Tremiti
Tariffe:
Il costo del viaggio rispetta le tariffe previste dal sistema di
trasporto pubblico locale della Regione Puglia:
€13,10 per la sola andata
€9,90 per il ritorno
€23,00 per la tratta andata e ritorno
Un’opportunità unica per scoprire le bellezze naturali, storiche e
marine delle Tremiti, con una formula comoda, sicura e accessibile a tutti.
Per informazioni e prenotazioni:
348 656 0455