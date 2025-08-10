[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia – Tremiti: il collegamento è attivo ogni giorno fino a settembre

Manfredonia, 5 agosto 2025 – È attivo anche per l’estate 2025 il

collegamento marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti, uno storico

servizio che da sempre unisce la città sipontina all’arcipelago delle

Diomedee, contribuendo a rafforzare il legame tra costa e isole nel

cuore del Mare Adriatico.

Il collegamento, giunto al quarto anno consecutivo, è stato affidato

dalla Provincia di Foggia al raggruppamento temporaneo di imprese

“Gargano Metro Marine”, con il sostegno dei fondi regionali messi a

disposizione dalla Regione Puglia per il trasporto pubblico locale.

Il servizio, partito lo scorso 18 luglio, ha già ricevuto un ottimo

riscontro da parte di cittadini e turisti e sarà operativo tutti i

giorni fino al mese di settembre.

Partenze quotidiane:

Ore 7:30 dal porto di Manfredonia

Rientro alle ore 16:30 dalle Isole Tremiti

Tariffe:

Il costo del viaggio rispetta le tariffe previste dal sistema di

trasporto pubblico locale della Regione Puglia:

€13,10 per la sola andata

€9,90 per il ritorno

€23,00 per la tratta andata e ritorno

Un’opportunità unica per scoprire le bellezze naturali, storiche e

marine delle Tremiti, con una formula comoda, sicura e accessibile a tutti.

Per informazioni e prenotazioni:

garganometromarine.it

info@garganometromarine.it

348 656 0455