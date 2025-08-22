[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia – Per il week-end il collegamento con le Isole Tremiti sarà effettuato dalla Motonave Adriatic Princess Five

Per il fine settimana il collegamento tra Manfredonia e le Isole Tremiti sarà garantito dalla Motonave Adriatic Princess Five, un’unità moderna e performante che offre oltre 400 posti a bordo e un maggiore livello di comfort per i passeggeri.

Grazie agli ampi spazi e ai servizi migliorati, l’Adriatic Princess Five assicura un viaggio confortevole e sicuro, rendendo ancora più piacevole la traversata verso le splendide isole Diomedee.

Il prezzo del biglietto andata e ritorno è di €23, secondo la tariffa del Trasporto Pubblico Locale.

Il servizio, infatti, è affidato dalla Provincia di Foggia e finanziato con fondi regionali, a garanzia della continuità dei collegamenti marittimi tra Manfredonia e le Isole Tremiti.

📞 Info e prenotazioni: 348 6560455

🌐 Sito ufficiale: www.garganometromarine.it