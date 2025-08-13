[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emergenza idrica alle Tremiti: “Sacche d’acqua per pochi fortunati”

“Sacche d’acqua finite nelle mani di pochi… Un vero e proprio assalto, e in tanti siamo rimasti a secco. Una situazione assurda, che penalizza noi anziani e chi non aveva mezzi per scendere al porto per partecipare alla distribuzione delle sacche giunte con la nave…o distribuite in paese dalla Protezione civile senza alcun razionicio ma poggiandole a terra e salutando tutti. Non c’era il vigile, nessuno del Comune, solo un operatore della Protezione civile…”. E’ il grido di rabbia lanciato da alcuni residenti dell’Isola di San Nicola che hanno contattato la nostra Redazione per lanciare la loro denuncia e disappunto.

Quanto accaduto all’arrivo della motonave da Termoli e poi in paese avrebbe dell’incredibile. Poche persone avrebbero fatto incetta delle sacche inviate dall’Acquedotto Pugliese ignorando quello che era la premessa: tre contenitori a famiglia. Quanto basta per accontentare tutti. “E invece l’acqua è finita nelle mani di pochi… Come faremo a trascorrere la giornata?, si chiedono ancora gli isolani… quelli delusi.

Già, come faranno bar e ristoranti chiusi, visitatori giornalieri senza bagni (non esistono quelli pubblici) e, come al solito, pronti a trovare spazi di fortuna per i loro bisogni. Era già accaduto a settembre la scena si è ripetutaa settembre. Mentre si aspetta una dichiarazione ufficiale dell’amministrazione comunale, anche se rimbalzata su pagine social e non agli organi di informazione, scende in campo l’opposizione con un proprio documento. “La distribuzione di acqua potabile da parte della Protezione civile – si legge nella nota -, purtroppo, non è riuscita a raggiungere tutte le famiglie, lasciandone molte senza alcuna fornitura. A rendere la situazione ancora più difficile, l’assenza totale della Protezione Civile locale, proprio nel momento in cui sarebbe stata più necessaria. In momenti come questo, è fondamentale che l’organizzazione e il coordinamento siano puntuali ed efficaci, per garantire che ogni cittadino possa ricevere ciò di cui ha bisogno”

