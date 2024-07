Sesto libro sulle Tremiti di Emma Santoro

“Da Cala Tonda al Sorrentino”, il nuovo libro della scrittrice Emma Santoro ambientato nell’arcipelago delle Tremiti

La stampa non è più a caratteri mobili ma i tipi della scrittrice tremitese Emma Santoro ti conducono come in una isola sospesa tra cielo e mare simbolicamente evocativi, come ben dice don Marcello Paradiso, autore della prefazione, di qualcosa e qualcuno che va oltre l’inchiostro. Stiamo parlando di “Da calatonda al sorrentino” la sua sesta fatica anzi gioia letteraria.

L’autrice diventa nocchiero che conduce i suoi lettori in una traversata tra le cale delle meravigliose Tremiti, non solo luoghi suggestivi tra suoni del mare e colori della natura ma vite vissute di personaggi dell’arcipelago pugliese, immaginari, come lei dice, al 50 percento.

Nel suo sangue scorre acqua di quel

mare cristallino dove si specchiano pini e gabbiani.

I suoi racconti vanno dalla pelle al cuore,

come noti versi di una canzone, in mezzo a una natura che vince su tutto. L’uso delle metafore non è retorico ma magistralmente evocativo.

Il libro della Santoro, che ha sfidato anche la particolare calura di questi giorni, è stato presentato nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città, a Termoli, alla presenza di una nutrita platea.

Un omaggio alle Tremiti e ai tremitesi tra battute di pesca, avventure divertenti, descrizioni particolareggiate dei paesaggi delle Diomedee, storie di amicizia e d’amore. Da Cala Tonda al Sorrentino è tenuto insieme da un unico filo conduttore: il legame dell’uomo con la natura, la forza benefica della natura sull’animo umano come antidoto al male della vita degli esseri umani.