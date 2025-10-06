Guardia di Finanza ed Ente Parco Nazionale del Gargano, siglato accordo per le Isole Tremiti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GdiF ROAN TERMOLI:POLIZIA DEL MARE. INTESA TRA LA GUARDIA DI FINANZA E L’ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Venerdì 3 ottobre, presso la caserma della Guardia di finanza di Termoli, è stato siglato un accordo tra l’Ente Parco Nazionale del Gargano, ente gestore dell’Area Marina Protetta delle isole Tremiti, e il Reparto Operativo Aeronavale.

L’accordo mira a rafforzare la collaborazione e il supporto reciproco per la vigilanza e conservazione dell’area marina protetta delle isole Diomedee attraverso la presenza di un presidio della Guardia di Finanza volto alla prevenzione e alla repressione delle attività illecite, ma anche per la costruzione di una migliore informazione e divulgazione della cultura del rispetto e della conservazione del meraviglioso ambiente marino dell’arcipelago.

Il protocollo prevede una intensificazione dei servizi di sorveglianza e controllo del mare assicurati dalle unità navali del Corpo, durante i mesi estivi, a tutela dell’economia sana, dei fruitori del mare e della Zona di Tutela del Mare delle isole tremitesi.

In questa ottica di collaborazione, l’Ente Parco fornirà un supporto logistico e l’accordo prevede anche uno scambio didattico formativo allo scopo di “individuare e consolidare le procedure operative volte ad incrementare l’efficacia delle azioni poste in essere”, nonché un coordinamento sulle azioni da intraprendere per una corretta attuazione dei programmi.

L’intesa, oltre a confermare il ruolo della Guardia di finanza quale unica Forza di polizia in mare al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, ne sottolinea la sua funzione di concorso nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino.