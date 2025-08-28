[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prolungato fino al 10 settembre il servizio di cabotaggio Manfredonia – Isole Tremiti

La Gargano Metro Marine informa che, grazie al sostegno della Provincia di Foggia e al finanziamento garantito da fondi regionali, il servizio di cabotaggio tra Manfredonia e le Isole Tremiti sarà regolarmente attivo fino al 10 settembre 2025.

Il collegamento, che ha già riscosso grande successo tra residenti e turisti, prevede la partenza quotidiana da Manfredonia alle ore 7:30 con rientro dalle Isole Tremiti nel pomeriggio.

Il costo del biglietto andata e ritorno è di soli €23, una tariffa agevolata che conferma l’obiettivo del servizio: rendere più accessibile e comodo il viaggio tra il Gargano e l’arcipelago delle Diomedee.

La Gargano Metro Marine ringrazia la Provincia di Foggia e la Regione Puglia per il sostegno e invita cittadini e visitatori ad approfittare del prolungamento per scoprire o riscoprire due eccellenze del territorio: Manfredonia e le Isole Tremiti.

Per informazioni e prenotazioni:

📞 348 6560455

📧 info@garganometromarine.it

🌐 www.garganometromarine.it