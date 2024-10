Risuona la campanella alle Isole Tremiti dopo 20 anni

Lieto fine per la campanella di una delle isole più belle d’Italia e del mondo. “Riapre la scuola dell’infanzia. alle isole tremiti”. E’ arrivata la nomina della nuova maestra dopo uno scorrimento di classifiche. Un momento importante per la vita dell’Isola del Gargano.

La sindaca Annalisa Lisci. «Siamo felici di annunciare che la nostra scuola riaprirà ufficialmente, grazie all’arrivo di una maestra nel team educativo! Accogliamo con entusiasmo la nuova insegnante, che ha accettato di entrare a far parte della nostra comunità, pronta a guidare e ispirare i nostri piccoli con passione e dedizione. La riapertura segna un nuovo capitolo pieno di energia positiva, entusiasmo e tante nuove avventure, non vediamo l’ora di iniziare questo percorso insieme! Vi aspettiamo a scuola per iniziare un anno pieno di successi!»

Una campanella che torna a suonare dopo 20 anni