Aereo-elicottero per le Tremiti: la richiesta della Lega Navale. Aeroporti di Puglia: “Subito al lavoro”

Redazione13 Marzo 2026
AEREO-ELICOTTERO PER LE TREMITI: VOLI IJN CONCIDENZA DA E PER FOGGIA CHIESTI DALLA LEGA NAVALE DELL’ARCIPELAGO DIOMEDEO.
LA RISPOSTA DI AEROPORTI DI PUGLIA: “CI METTIAMO SUBITO AL LAVORO”

Da Milano alle Isole Tremiti con aereo ed elicottero grazie a voli in coincidenza da e per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. E’ quanto auspica Tonino Santoro, presidente della delegazione diomedea della Lega Navale Italiana in una lettera-appello inviata ad Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. “Un servizio necessario – sostiene l’imprenditore e artista a capo del sodalizio – per dare un aiuto concreto allo sviluppo turistico di queste isole e anche per mettere in rete i residenti con parenti ed esigenze personali nel Nord Italia. L’aeroporto e il limitrofo eliporto di Foggia sono fondamentali in questa possibile e sicuramente fattiva sinergia. Oltre ad aggiungere valore aggiunto all’offerta servizi potendo inserire tra le destinazioni anche le Tremiti, fiore all’occhiello del turismo pugliese nonché straordinario habitat terrestre e marino”.

Nella lettera al “numero uno” di Aeroporti di Puglia, Santoro spiegava i motivi a sostegno della richiesta. “Gli orari del già esistente collegamento in elicottero di Alidaunia, con ottimi consensi per la qualità del servizio espletato – precisava Santoro nella lettera a Vasile – purtroppo non coincidono con le partenze dell’aeromobile che dal Gino Lisa di Foggia raggiunge o arriva da Milano. Un grave handicap per i residenti tremitesi che, per motivi di famiglia o lavoro, devono raggiungere il capoluogo meneghino ma anche per i turisti che dal Nord raggiungono le nostre Isole per trascorrere le vacanze. Le saremmo grati se potesse trovare una soluzione”.

E la risposta è arrivata… “La vostra richiesta è stata presa in considerazione, sarà ora nostra cura provvedere a sensibilizzare i vettori affinché, compatibilmente con la disponibilità di adeguati slot sull’aeroporto di Milano Linate, si possa favorire l’auspicata armonizzazione dei rispettivi operativi”, si legge nella risposta inviata da Aeroporti di Puglia.

