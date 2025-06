[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Semi sommergibile alle Isole Tremiti: gli occhi per vivere il mare, conoscerlo

e tutelarlo.

Parte il progetto TREMITI UNDER SEA per la promozione del territorio.

L’arcipelago garganico conferma così il suo legame con il “mondo blu”

Cultura del mare, ricerca scientifica e promozione turistica delle Isole Tremiti: un cocktail di obiettivi per il semi sommergibile proposto da Verga Nautic Jet, azienda leader nel campo delle escursioni sul Gargano e non. Il progetto TREMITI UNDER SEA si avvale del supporto scientifico del Laboratorio del Mare – Marlin Tremiti e del progetto di comunicazione e marketing di CDP Service.

Una grande novità si prepara dunque a solcare le acque cristalline del mare: un percorso pionieristico che promette di rivoluzionare l’esperienza turistica delle Tremiti. Il nuovo mezzo, presto operativo, dotato di ampie vetrate panoramiche subacquee, offrirà ai passeggeri la possibilità di osservare i fondali marini in tutta la loro bellezza e biodiversità, restando comodamente a bordo e seduti. Si tratta di un’attrazione destinata a famiglie, appassionati di mare, scuole e turisti curiosi di esplorare il mondo sommerso senza dover indossare una muta o immergersi. “Il nostro obiettivo è da sempre quello di far scoprire il mare nella sua forma più autentica”, commenta Gianni Verga, team manager di Verga Nautic Jet. “Con il semi sommergibile, vogliamo offrire un’esperienza unica, educativa e affascinante, in grado di avvicinare le persone alle meraviglie del nostro patrimonio naturale per un turismo green, eco-ambientale e al passo coi tempi”.

Grazie alle ampie vetrate panoramiche gli ospiti vivranno un’esperienza immersiva, emozionante e senza precedenti. Un nuovo modo di vivere il mare, letteralmente a poca distanza dal fondale, con una visuale privilegiata sulle meraviglie sommerse delle Isole Tremiti. Posto per 12 persone e guida per conoscere i fondali, la fauna, la flora e la storia dell’arcipelago. Ogni escursione diventa un viaggio tra luce, trasparenze e vita marina, perfettamente integrato con l’ambiente. Un’esperienza resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Laboratorio del Mare Marlin Tremiti e Riserva Marina Isole Tremiti, media partner del progetto, impegnati da anni nella tutela e valorizzazione dell’ecosistema marino, fattivi collaboratori di questo importante progetto che offrirà un nuovo servizio al Territorio e una forte attrazione turistica per tutti.

È importante sapere che questa iniziativa non è solo un servizio turistico, ma una vera e propria esperienza educativa e sensoriale, che dona un immenso valore aggiunto al patrimonio naturale dell’arcipelago: “È il mare che viene da te. Lo guardi, lo vivi, lo rispetti. Così vogliamo raccontare questo nuovo modo di esplorare le Tremiti: senza filtri, senza barriere, ma con lo stupore negli occhi”.

Una nuova rotta è stata tracciata. E porta dritta nel cuore del mare.

Info 3510531005 e 3338455201