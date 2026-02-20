[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Isole Tremiti “ostaggio” dei collegamenti marittimi: ritardi, sospensioni e disagi per residenti e imprese

Lo sfogo della sindaca Lisci: “Ritardi e sospensioni mettono in difficoltà lavoratori, studenti, imprese operanti sulle isole. In alcuni casi, pur di rientrare a casa, i residenti sono costretti a servirsi di piccole imbarcazioni private”. I cittadini: “Per chi vive su un’isola, la mobilità è un diritto essenziale”

«Siamo ostaggi di decisioni che non dipendono da noi», dice la sindaca della comunità isolana, con ricadute dirette sulla qualità della vita e sull’economia. Le aziende, infatti, incontrano difficoltà nella programmazione di forniture e trasporti, con inevitabili aumenti dei costi.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione, i collegamenti risultano spesso imprevedibili, con cancellazioni e variazioni comunicate anche all’ultimo momento.