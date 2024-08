“Sos Posidonia” nell’AMP delle Isole Tremiti, più di mille presenze

e 12 attività in mare, natura e laboratorio per parlare di cultura,

educazione ambientale e sostenibilità turistica con scienziati e ricercatori

Conclusa la terza edizione del POSIDONIA FESTIVAL AMP Isole Tremiti ed è tempo di resoconti e bilanci per l’evento. Sicuramente una delle edizioni più coinvolgenti vista la partecipazione complessiva di più di 1180 turisti distribuiti in 5 giorni di attività ed eventi tra le 4 serate organizzate sull’Isola di San Domino in piazza Belvedere e nelle altre 12 attività in mare, in laboratorio, in spiaggia e in sala. Un grande sforzo ed impegno da parte di tutto lo staff del Marlintremiti e del Laboratorio del MA.RE. che hanno reso possibile una edizione perfetta dal punto di vista organizzativo, logistico e di consenso.

«Il Posidonia Festival è il primo Ecofestival internazionale dedicato alla Natura, al Turismo Sostenibile della Puglia e organizzato nell’AMP Isole Tremiti dal 2022. È uno evento per far conoscere le pratiche che promuovono la protezione della Posidonia oceanica, dell’ambiente naturale e allo stesso tempo, un’opportunità di sviluppo sostenibile di ambiente e turismo. Un laboratorio di studio e di confronto per il settore turistico che crea promozione e che collega, in modo innovativo, il mondo dell’ecologia e della ricerca scientifica», commenta Adelmo Sorci, founder del progetto scientifico. E così il Festival è stata l’occasione per coinvolgere, residenti, turisti, studenti, scienziati, professionisti, operatori legati alla ricerca scientifica e operatori turistici.

Tra gli obiettivi di questa edizione:

• Rafforzare i risultati ottenuti con la Prima e Seconda edizione, svoltasi nel 2022 e 2023;

• Valorizzare e promuovere l’AMP Isole Tremiti anche oltre confine;

• Promuovere le buone pratiche per lo sviluppo sostenibile;

• Favorire un turismo di qualità e rispettoso dell’ambiente;

• Far conoscere le attività del Laboratorio del Mare, da anni dedicate alla ricerca scientifica, all’ambiente, alla cultura e al turismo.

• Educare alla tutela del mare;

• Rispettare l’obiettivo 14 e 17 dell’Agenda 2030.

Il programma prevedeva 16 attività/incontri, tutte gratuite, divise in:

• Attività educative ambientali in spiaggia

• Attività di Snorkeling con biologi marini

• Attività subacquee con istruttori e biologi marini

• Attività di Citizen Science

• Escursioni in barca per conoscere le Isole Tremiti dal mare

• Incontri serali con Ospiti illustri del mondo della scienza, cultura e del giornalismo

• Proiezioni serali di video per conoscere gli aspetti ambientali e culturali dell’AMP Isole Tremiti.

• Attività presso il Laboratorio del MA.RE.

• Attività di pulizia delle cale dell’Isola di San Domino e Caprara.

L’evento, organizzato da Marlintremiti e Laboratorio del MARE (a proprie spese), in collaborazione con CdP Service, ha ricevuto il patrocinio morale da parte di Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Puglia Promozione, Provincia di Foggia, Comune delle Isole Tremiti, Conisma, Cnr-Irbim. Tanti gli ospiti invitati in questa edizione iniziata con una conferenza stampa e poi con una serata dedicata a far conoscere le Isole Tremiti e l’AMP dal punto di vista naturalistico, geologico e storico, grazie ad Adelmo Sorci, responsabile scientifico della Marlintremiti e del Laboratorio del MARE. Le serate, condotte dal presentatore e giornalista Gaetano Simone, hanno consentito di far conoscere tanti ospiti tra giornalisti, ricercatori, scrittori, esperti, biologi marini ma anche tanti argomenti legati al mare e alle Isole Tremiti, che hanno richiamato un folto pubblico. Tra questi, l’importanza della pianta “Posidonia Oceanica”, presente nel mare delle Isole Tremiti, i progetti innovativi per la tutela del mare, necessari per affrontare il cambiamento climatico e il rischio desertificazione, l’interessante descrizione della Foca monaca recentemente avvistata alle Isole Tremiti e la presentazione del libro “IMMERSIONI”, con tante storie di vita e di mare, tutte Tremitesi.

Tra gli ospiti Adelmo Sorci, responsabile scientifico della Marlintremiti e del Laboratorio del MARE.; Antonio D’Amico, giornalista ed esperto di storia e cultura della Puglia; i biologi marini Veronica Marchesi, Giada Quadrini e Alessio Asunis; Emanuele Coppola, fotografo e documentarista; Francesco Capurso, scrittore e autore del libro “Immersioni”; Arturo Santoro, ex campione del mondo di pesca in apnea; le biologhe marine Vittoria Zuccarini, Paola Cicalese e Giulia Guglielmelli. Alle serate hanno partecipato diversi rappresentanti dell’Amministrazione Comunale che hanno voluto così evidenziare quanto importante sia oggi la necessità di un giusto equilibrio tra sviluppo turistico e tutela dell’ambiente e nello stesso tempo quanto, iniziative simili, siano importanti e necessarie per una corretta promozione del territorio. Agli organizzatori e partner, felici per il grande risultato raggiunto, in termini di consenso e partecipazione, ora non rimane che pensare alla quarta edizione che si svolgerà dal 20 al 25 luglio 2025.

Foto di Adelmo Sorci