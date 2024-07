Collegamento Manfredonia-Tremiti, una sola partecipante alla gara

La gara per aggiudicare i contributi pubblici per i collegamenti estivi sulla tratta tra Manfredonia e le isole Tremiti vede in corsa un solo partecipante. Si tratta di Gargano Metro Marine – nome dietro il quale si ritrova la Ati composta tra Ct Peschici Srl e A.Galli & Figlio Srl che già lo aveva ottenuto nelle precedenti estati – la quale dopo la verifica della documentazione amministrativa è stata ammessa alle fasi successive.

Lo scrive Shipping Italy.

Da rilevare che stando alla documentazione ora disponibile, l’Ati sembra intenzionata a impiegare sulla tratta l’Elia Jet, mezzo realizzato nel 1987 dal cantiere navale Boschetti con capacità di 184 passeggeri, in grado di raggiungere una velocità di 19,9 nodi, già impiegato sulla linea in precedenza.