Torna il Tremiti Music Festival. Il 31 agosto c’è Malika Ayane

Torna dal 29 al 31 agosto il festival delle Isole Tremiti con ospiti Nada, Dirotta su Cuba, Malika Ayane e Susanna Stivali

Nada, Dirotta su Cuba, Malika Ayane e Susanna Stivali sono gli ospiti della settima edizione del Tremiti Music Festival, in programma dal 29 al 31 agosto 2024, promosso dalla Regione Puglia – Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura a valere su fondi POC Puglia 2014/20 Asse VI – Azione 6.8 in collaborazione con il Comune delle Isole Tremiti con il coordinamento artistico di Roberto Ottaviano.

Quattro voci femminili per celebrare ancora una volta il connubio tra musica e natura nello scenario incontaminato delle Isole Tremiti. Il programma nel dettaglio prevede giovedì 29 agosto ore 21.30 Piazza Pertini Isola di San Domino il concerto di Nada Duo con Andrea Mucciarelli alla chitarra.

Un live intenso, nel qualeNada è accompagnata dal talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese, che prevede brani come “Il porto di Livorno” (di Piero Ciampi), la popolare “Ma che freddo fa” grandi successi come “Amore disperato”, “Ti stringerò̀” e classici della tradizione popolare come “Maremma”, fino alle canzoni di oggi (Luna in Piena e Senza un perché́).

Open act Susanna Stivali con Caro Chico, omaggio a Chico Buarque de Hollanda di una delle più interessanti voci del panorama jazz italiano ed internazionale. Sul palco Susanna Stivali voce, Alessandro Gwis pianoforte, Marco Siniscalco basso elettrico, Marco Rovinelli batteria.

Venerdì 30 agosto ore 21.30 Piazza Pertini Isola di San Domino i Dirotta su Cuba presentano Gelosia 30Th Bday, let’s celebrate tour!. Era il giugno del 1994 quando una band sconosciuta dal nome esotico ed affascinante uscì in radio col brano “Gelosia”.

Ne seguì un successo clamoroso e inaspettato. I Dirotta su Cuba, col loro sound unico ed inconfondibile, inaugurarono così il periodo più acid jazz e funk che l’Italia abbia mai avuto. Sono passati 30 anni da allora e i Dirotta su Cuba, tra mille vicissitudini, reunion, separazioni e cambi di line up sono ancora in attività. L’unica vera costante è Simona Bencini, voce ed anima del gruppo. Sul palco Simona Bencini, Voce; Emiliano Pari, Tastiere; Stefano Profazi, Chitarra; Patrizio Sacco, Basso; Vincenzo Protano, Batteria; Donato Sensini, Sax e flauto; Luca Iaboni, Tromba.

Infine sabato 31 agosto ore 21.30 Piazza Pertini Isola di San Domino la chiusura del festival è affidata a Malika Ayane, la cantautrice milanese che con la sua inconfondibile voce ha vinto numerosi riconoscimenti tra i quali un TRL Award, quattro Wind Music Awards, un Premio Lunezia ed un Premio Roma Videoclip e vanta collaborazioni con, tra gli altri, Andrea Bocelli, Francesco De Gregori, Cesare Cremonini, Caterina Caselli, Cristina D’Avena, Fedez, Jazzanova, Ghemon, Raphael Gualazzi, Ferdinando Arnò, Alva Noto, Vince Mendoza. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili, dettagli e informazioni su www.pugliasounds.it Per raggiungere le isole Tremiti http://www.alidaunia.it/ – https://www.traghettiper-tremiti.it/